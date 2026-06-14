В Хмельницком будут судить водителя, который во второй раз проигнорировал запрет на управление автомобилем: ему грозит до 8 лет тюрьмы
В Хмельницком в суд направлен обвинительный акт в отношении мужчины, которого подозревают в повторном нарушении судебного запрета на управление транспортными средствами. Об этом сообщила Хмельницкая областная прокуратура.
Под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Хмельницкого обвинительный акт в отношении местного жителя направлен в суд по факту повторного умышленного неисполнения судебного решения (ч. 3 ст. 382 Уголовного кодекса Украины).
Следствием установлено, что согласно постановлению суда, вступившему в законную силу в августе 2024 года, мужчина был лишен права управления транспортными средствами сроком на три года.
Несмотря на этот запрет, в декабре 2025 года обвиняемый снова сел за руль автомобиля в Хмельницком. Во время движения его остановили сотрудники патрульной полиции.
Также отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение.
Ему грозит наказание в виде до восьми лет лишения свободы с дополнительным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Вместе с тем напоминается, что в соответствии со статьёй 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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