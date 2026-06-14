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В Польше на частном участке нашли останки 32 нерожденных детей: задержана врач

15:51, 14 июня 2026
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Задержанная утверждает, что забирала мертвые плоды из больницы для исследований во время пандемии COVID-19.
В Польше на частном участке нашли останки 32 нерожденных детей: задержана врач
Фото: Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl
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В Польше на частном участке обнаружили останки 32 нерожденных детей. Расследование касается 57-летнего врача-патоморфолога.

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В селе Люторыж недалеко от города Жешув следователи продолжают обследование земельного участка, где были обнаружены тела нерожденных детей, закопанные в земле.

Как сообщает издание wyborcza, утром 13 июня врач пожаловалась на плохое самочувствие во время пребывания под стражей. В соответствии с процедурами ее доставили в больницу для обследования. По словам представителя прокуратуры Кшиштофа Цехановского, правоохранители еще накануне получили информацию о проблемах с физическим здоровьем задержанной.

Следователи рассматривали возможность проведения допроса непосредственно в медицинском учреждении. Однако впоследствии женщину все же доставили в здание прокуратуры для проведения процессуальных действий.

Какие подозрения готовят врачу

По данным прокуратуры, Магдалене Г. должны предъявить подозрение по двум статьям:

  • надругательство над останками умерших;
  • оставление медицинских материалов в месте, не предназначенном для их хранения или утилизации.

По польскому законодательству первое преступление предусматривает до двух лет лишения свободы, второе — до 12 лет заключения.

В то же время следствие не исключает, что к этой деятельности могли быть причастны и другие лица. В прокуратуре подчеркивают, что расследование находится на начальном этапе, поэтому все обстоятельства еще устанавливаются.

На участке нашли тела 32 нерожденных детей и медицинские материалы

На данный момент официально подтверждено обнаружение тел 32 нерожденных детей, которые были закопаны на разной глубине. Также следователи нашли фрагменты уничтоженной документации и другие медицинские материалы.

Все обнаруженные останки перевезли в морг, где их будут исследовать судебные эксперты. Только после проведения экспертиз можно будет установить, как долго они находились в земле.

Кроме того, правоохранители проверяют соседние участки с помощью георадара и специально обученной собаки, чтобы исключить наличие других захоронений или медицинских отходов. Пока что признаков этого не выявлено.

Следователям еще предстоит обследовать всю территорию площадью около пяти соток. Работы могут продолжаться до начала следующей недели.

Врач заявляет о проведении исследований

По информации польских СМИ, Магдалена Г. объясняла, что во время пандемии COVID-19 забирала из больницы мертвые плоды для проведения медицинских исследований.

По ее версии, исследования якобы проводились дома. После завершения работы она складывала тела в мешки и закапывала их на своем земельном участке. На тот момент на территории стоял нежилой дом.

Сообщается, что в период, о котором идет речь, врач работала в Клинической больнице №2 в Жешуве, хотя проживала в Замосце.

Как обнаружили захоронения

По данным польских СМИ, тела случайно обнаружил оператор экскаватора во время подготовки территории под новую жилую застройку.

Новые владельцы участка начали строительные работы, в рамках которых планировалось возведение нескольких частных домов. После обнаружения жуткой находки работы немедленно остановили и сообщили правоохранительным органам.

В настоящее время польская прокуратура продолжает следственные действия и ожидает результатов экспертиз, которые должны помочь установить все обстоятельства дела.

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Польша

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