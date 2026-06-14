Штраф до 13 600 грн – украинцам напомнили об административной ответственности за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним

Правоохранители проверяют торговые точки и напоминают об ответственности за нарушение возрастных ограничений.

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Инспекторы ювенальной превенции управления полиции в метрополитене проводят профилактические рейды в заведениях розничной торговли Киева, чтобы предотвратить продажу алкоголя, табачных изделий и электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет.

Как сообщили в полиции Киева, во время проверок правоохранители общаются с продавцами и владельцами торговых точек, разъясняют требования законодательства и подчеркивают необходимость строгого соблюдения возрастных ограничений при продаже табачной и алкогольной продукции. Особое внимание уделяют обязательной проверке документов у покупателей, если их возраст вызывает сомнения.

Полиция напоминает, что продажа алкоголя и табака несовершеннолетним является административным правонарушением. Согласно части 2 статьи 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за такие действия предусмотрен штраф в размере от 6 800 до 13 600 гривен.

Важной частью профилактической работы является также информирование граждан в самих торговых заведениях. Для этого в магазинах размещают тематические наклейки и памятки, напоминающие о запрете продажи опасных товаров лицам до 18 лет и об ответственности за нарушение.

Правоохранители призывают предпринимателей соблюдать требования законодательства, отмечая, что ограничение доступа детей к алкоголю и табачным изделиям является важным фактором сохранения их здоровья и безопасного развития. Также граждан просят сообщать в полицию об известных случаях продажи таких товаров несовершеннолетним для оперативного реагирования.

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