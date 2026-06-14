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Самый маленький город Австралии с двумя жителями продают за 400 тысяч долларов

17:39, 14 июня 2026
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В Квинсленде выставили на продажу Куладди вместе с домами, магазином, баром и мотелем.
Самый маленький город Австралии с двумя жителями продают за 400 тысяч долларов
Фото: ABC
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Самый маленький город Австралии с населением в два человека выставлен на продажу за 400 тысяч австралийских долларов. Вместе с населенным пунктом новый владелец получит жилой дом, магазин, бар, мотель и другие объекты местной инфраструктуры. Об этом сообщает ABC.

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Речь идет о городке Куладди, расположенном в штате Квинсленд. Сейчас там официально проживают только два жителя — Кэрол Ярроу и Джо Корнел, которые в течение последних трех лет фактически поддерживали функционирование города.

Несмотря на минимальное количество жителей, через Куладди регулярно проезжают туристы и фермеры из окрестных территорий. Местный дорожный комплекс обслуживает посетителей, а владельцы выполняют сразу несколько функций — от работы в магазине до доставки почты.

Куладди сохраняет официальный статус города благодаря наличию собственного почтового индекса 4479. В прошлом здесь проживало до 270 человек, однако после закрытия железнодорожной станции и школы количество населения постепенно уменьшилось.

Владельцы объясняют решение о продаже желанием передать дело новым людям.

«Мне только что исполнилось 70 лет, и я понимаю, что уже немного постарела для такой работы. Был определенный страх, что город просто исчезнет, но нам удалось его возродить и поддерживать жизнь здесь. Надеюсь, кто-то другой сможет сделать то же самое», — рассказала Ярроу.

Представительница агентства недвижимости, занимающегося продажей, отметила, что город остается прибыльным благодаря нескольким источникам дохода, в частности местному бизнесу и почтовому маршруту.

Местные власти также поддерживают поиск нового владельца. По ее словам, Куладди — уникальный населенный пункт, который продолжает привлекать туристов и путешественников, несмотря на то, что постоянно там проживают лишь два человека.

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Австралия

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