  1. У світі

Найменше місто Австралії з двома жителями продають за 400 тисяч доларів

17:39, 14 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Квінсленді виставили на продаж Куладді разом із будинками, магазином, баром і мотелем.
Найменше місто Австралії з двома жителями продають за 400 тисяч доларів
Фото: ABC
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Найменше місто Австралії з населенням у дві особи виставили на продаж за 400 тисяч австралійських доларів. Разом із населеним пунктом новий власник отримає житловий будинок, магазин, бар, мотель та інші об’єкти місцевої інфраструктури. Про це повідомляє ABC.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про містечко Куладді, розташоване у штаті Квінсленд. Нині там офіційно проживають лише двоє мешканців — Керол Ярроу та Джо Корнел, які протягом останніх трьох років фактично підтримували функціонування міста.

Попри мінімальну кількість жителів, через Куладді регулярно проїжджають туристи та фермери з навколишніх територій. Місцевий дорожній комплекс обслуговує відвідувачів, а власники виконують одразу кілька функцій — від роботи в магазині до доставки пошти.

Куладді зберігає офіційний статус міста завдяки наявності власного поштового індексу 4479. У минулому тут проживало до 270 людей, однак після закриття залізничної станції та школи кількість населення поступово зменшилася.

Власники пояснюють рішення про продаж бажанням передати справу новим людям.

«Мені щойно виповнилося 70 років, і я розумію, що вже трохи застаріла для такої роботи. Був певний страх, що місто просто зникне, але нам вдалося його відродити й підтримувати життя тут. Сподіваюся, хтось інший зможе зробити те саме», — розповіла Ярроу.

Представниця агентства нерухомості, яке займається продажем, зазначила, що місто залишається прибутковим завдяки кільком джерелам доходу, зокрема місцевому бізнесу та поштовому маршруту.

Місцева влада також підтримує пошук нового власника. За її словами, Куладді є унікальним населеним пунктом, який продовжує приваблювати туристів і мандрівників, попри те, що постійно там проживають лише дві людини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Австралія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Коли договір, укладений одним із подружжя без згоди другого, може бути визнаний недійсним — позиція ВС

Суд відмовив у скасуванні угоди, наголосивши, що діє презумпція згоди подружжя і відсутні підстави для її спростування.

Статус УБД можуть анулювати: хто ризикує залишитися без пільг і державної підтримки

Отримання статусу учасника бойових дій надає право на значний перелік соціальних гарантій, однак сам статус не є абсолютно недоторканним.

Пенсійний фонд втратив підставу затримувати виплати: апеляційний суд скасував обмеження Кабміну

Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність постанови Кабміну, яка дозволяла Пенсійному фонду виплачувати заборгованість за рішеннями судів частинами.

Суди розійшлися щодо розрахунку виплат військовим — справу передали до Великої Палати

Верховний Суд передав спір про перерахунок грошового забезпечення військових до об’єднаної палати через різну практику щодо постанови Кабміну.

Дітей без щеплень не пустять до закладів освіти — Україна готує новий закон

Україна готує новий закон про інфекційні хвороби: обов’язкові щеплення, жорсткіші правила для освіти і повне перезавантаження системи профілактики.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]