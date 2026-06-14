Найменше місто Австралії з двома жителями продають за 400 тисяч доларів

У Квінсленді виставили на продаж Куладді разом із будинками, магазином, баром і мотелем.

Фото: ABC

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Найменше місто Австралії з населенням у дві особи виставили на продаж за 400 тисяч австралійських доларів. Разом із населеним пунктом новий власник отримає житловий будинок, магазин, бар, мотель та інші об’єкти місцевої інфраструктури. Про це повідомляє ABC.

Йдеться про містечко Куладді, розташоване у штаті Квінсленд. Нині там офіційно проживають лише двоє мешканців — Керол Ярроу та Джо Корнел, які протягом останніх трьох років фактично підтримували функціонування міста.

Попри мінімальну кількість жителів, через Куладді регулярно проїжджають туристи та фермери з навколишніх територій. Місцевий дорожній комплекс обслуговує відвідувачів, а власники виконують одразу кілька функцій — від роботи в магазині до доставки пошти.

Куладді зберігає офіційний статус міста завдяки наявності власного поштового індексу 4479. У минулому тут проживало до 270 людей, однак після закриття залізничної станції та школи кількість населення поступово зменшилася.

Власники пояснюють рішення про продаж бажанням передати справу новим людям.

«Мені щойно виповнилося 70 років, і я розумію, що вже трохи застаріла для такої роботи. Був певний страх, що місто просто зникне, але нам вдалося його відродити й підтримувати життя тут. Сподіваюся, хтось інший зможе зробити те саме», — розповіла Ярроу.

Представниця агентства нерухомості, яке займається продажем, зазначила, що місто залишається прибутковим завдяки кільком джерелам доходу, зокрема місцевому бізнесу та поштовому маршруту.

Місцева влада також підтримує пошук нового власника. За її словами, Куладді є унікальним населеним пунктом, який продовжує приваблювати туристів і мандрівників, попри те, що постійно там проживають лише дві людини.

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