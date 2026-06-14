ТЦК проигнорировал заявление об отсрочке от многодетного отца, который находился за границей, — вмешался суд

Мужчина с четырьмя детьми обжаловал действия ТЦК после того, как его заявление об отсрочке фактически проигнорировали.

Фото: magnific.com

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Львовский окружной административный суд пришел к выводу, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки обязан рассмотреть заявление о предоставлении отсрочки от мобилизации и принять решение по существу, если такое заявление поступило от самого военнообязанного. В данном деле суд признал противоправным бездействие ТЦК, который не рассмотрел заявление об отсрочке и не принял никакого решения по результатам его рассмотрения.

Вместе с тем суд подчеркнул, что не может самостоятельно решать вопрос о предоставлении отсрочки вместо комиссии ТЦК. Поэтому иск удовлетворили частично: бездействие признали противоправным, а ответчика обязали повторно рассмотреть заявления и принять надлежащее решение.

Обстоятельства дела

Истец состоит на воинском учете и имеет на содержании четырех несовершеннолетних детей. В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежат призыву во время мобилизации военнообязанные, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет, при условии отсутствия задолженности по уплате алиментов. Ранее мужчина уже получал отсрочки по этому основанию.

В ноябре 2025 года он направил заявления о предоставлении отсрочки и необходимые документы почтой через Центр предоставления административных услуг города Львова для дальнейшей передачи в ТЦК, а также отдельно — непосредственно на имя председателя соответствующей комиссии ТЦК. Получение документов ответчиком подтверждалось почтовыми документами и не оспаривалось самим ТЦК.

Однако никакого решения о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки комиссия не приняла.

После адвокатского запроса ТЦК сообщил, что заявление об отсрочке должно подаваться через ЦПАУ лично в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров №560. Других решений по результатам рассмотрения обращений истца ответчик не принимал.

Что установил суд

Суд проанализировал положения Порядка №560 и обратил внимание, что нормы о личной подаче заявления определяют прежде всего субъекта обращения. То есть волеизъявление должно исходить непосредственно от военнообязанного, а не от его представителя или другого лица.

По мнению суда, требование о личной подаче заявления не означает обязательного физического присутствия лица в помещении ЦПАУ как единственного возможного способа подачи документов. Направление заявления почтой самим военнообязанным также является формой личного волеизъявления и не изменяет субъекта обращения.

Суд учел, что заявитель находился за границей

Суд также установил, что на момент обращения истец находился за пределами Украины.

Из материалов дела следовало, что физический прием документов во львовском ЦПАУ в Гданьске не осуществлялся. Истца проинформировали о возможности оформления отсрочки через приложение «Резерв+» либо путем личного обращения в отделение ЦПАУ на территории Украины.

При таких обстоятельствах направление заявления почтой суд расценил как доступный способ реализации права на обращение. Поэтому сам по себе такой способ подачи документов не мог быть основанием для отказа в их рассмотрении.

Почему суд признал бездействие противоправным

Суд отметил, что после получения заявлений и подтверждающих документов у ТЦК возникла обязанность рассмотреть их по существу и принять решение о предоставлении либо отказе в предоставлении отсрочки.

Вместо этого ответчик не принял никакого решения в форме, предусмотренной законодательством, а лишь направил разъяснение относительно способа подачи документов.

По убеждению суда, такое поведение свидетельствует не о реализации дискреционных полномочий, а о противоправном бездействии, поскольку ТЦК фактически не выполнил возложенную на него законом обязанность рассмотреть обращение и принять предусмотренное законодательством решение.

Почему суд не обязал предоставить отсрочку

Истец просил не только признать бездействие противоправным, но и обязать ТЦК предоставить ему отсрочку.

В этой части суд отказал.

Суд пояснил, что вопрос о предоставлении либо отказе в предоставлении отсрочки относится к компетенции комиссии ТЦК. Административный суд не может подменять собой орган власти и принимать решение вместо него.

Поэтому надлежащим способом защиты является обязанность ответчика повторно рассмотреть заявления и принять решение в соответствии с требованиями законодательства с учетом правовой оценки, приведенной в решении суда.

Решение суда

Львовский окружной административный суд признал противоправным бездействие ТЦК относительно нерассмотрения заявлений военнообязанного о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации.

Суд также обязал ответчика повторно рассмотреть заявления от 24 ноября 2025 года и принять по результатам их рассмотрения решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В удовлетворении требования об обязанности непосредственно предоставить отсрочку суд отказал, поскольку такое решение относится к компетенции комиссии ТЦК.

Кроме того, в пользу истца за счет бюджетных ассигнований ответчика взыскан судебный сбор в размере 1064,96 грн.

Таким образом, по делу №380/1606/26 суд пришел к выводу, что ТЦК не имел оснований оставлять заявления об отсрочке без рассмотрения только из-за способа их подачи и был обязан принять решение по существу обращения — о предоставлении либо отказе в предоставлении отсрочки.

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