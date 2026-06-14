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Может ли семья умершего судьи в отставке получить невыплаченное ему вознаграждение: позиция Верховного суда Польши

18:15, 14 июня 2026
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Судье в отставке полагались дополнительные выплаты, которые он не успел получить до смерти — суд определил судьбу этих средств.
Может ли семья умершего судьи в отставке получить невыплаченное ему вознаграждение: позиция Верховного суда Польши
Фото: Fotorzepa, Marian Zubrzycki
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Верховный суд Польши пришел к выводу, что к требованиям о выплате судейского вознаграждения применяются нормы трудового законодательства о наследовании невыплаченных сумм после смерти работника. Это правило действует даже в случае, если судья ушел из жизни уже после выхода в отставку.

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Суд подчеркнул, что нормы трудового права могут применяться к судьям, если они не препятствуют выполнению ими публичных функций.

Семья судьи требовала выплатить недополученные средства

Спор возник после того, как жена и сын умершего судьи Апелляционного суда в Лодзи подали иск к этому же суду.

Судья ушел из жизни в августе 2023 года. На момент смерти он уже находился в отставке — с 3 мая 2023 года.

Истцы просили взыскать в пользу каждого из них по 10 870 злотых как часть недополученного вознаграждения за период с января по декабрь 2022 года.

В иске отмечалось, что сын умершего имел право на пенсию в связи с потерей кормильца. Поэтому имущественные права, связанные со службой судьи, должны перейти к жене и сыну в равных долях.

Также семья указывала, что Апелляционный суд уже выплатил разницу между причитавшимся и фактически полученным судьей вознаграждением, однако остались другие невыплаченные суммы.

Суды по-разному оценили статус судьи

Суд первой инстанции признал иск обоснованным и сослался на статью 63¹ §2 Трудового кодекса Польши.

Эта норма предусматривает, что после смерти работника имущественные права, вытекающие из трудовых отношений, переходят в равных долях к супругу или супруге и другим лицам, имеющим право на пенсию в связи с потерей кормильца. Если таких лиц нет, эти права входят в состав наследства.

Апелляционный суд в Лодзи обжаловал это решение, указав, что в польской правовой доктрине отсутствует единый подход к определению правовой природы службы судьи.

В связи с этим сформировались две позиции.

Согласно первой, специальные нормы, регулирующие статус судей, являются частью трудового права. Следовательно, правила о наследовании невыплаченных сумм применяются независимо от того, был ли судья действующим или уже находился в отставке.

Сторонники второй позиции считают, что после выхода в отставку служебные правоотношения судьи прекращаются, поэтому нормы Трудового кодекса о наследовании трудовых выплат применяться не могут.

Именно из-за этих разногласий Окружной суд в Лодзи обратился в Верховный суд Польши за разъяснением.

Верховный суд поддержал наследников

Верховный суд Польши не согласился с аргументами о невозможности применения трудового законодательства.

Суд постановил, что статья 63\1 §2 Трудового кодекса Польши распространяется и на случаи, когда судья умер после выхода в отставку.

В решении указано, что если судья имеет право обратиться в суд для защиты требований, вытекающих из его служебных правоотношений, то после его смерти такое право переходит к наследникам.

Верховный Суд обратил внимание, что судья в отставке получает не заработную плату, а предусмотренное законом пожизненное денежное содержание. При этом его право на судебную защиту требований, связанных с прохождением службы, остается действующим.

Следовательно, наследники могут требовать выплаты средств, которые причитались судье при жизни, но не были ему выплачены.

Что объяснил Верховный суд

Во время оглашения устного обоснования судья Верховного суда Польши Пйотр Прусиновский отметил, что ключевой вопрос заключался в том, влияет ли особый статус судьи на порядок наследования его имущественных прав.

По его словам, Верховный суд исходил из того, что судья имеет особый статус работника.

«Это исключительный статус, при котором публично-правовой элемент осуществления правосудия сочетается с регулированием, вытекающим из трудового права. Нормы трудового законодательства применяются к судьям до тех пор, пока они не ограничивают выполнение ими публично-правовых функций», — подчеркнул Пйотр Прусиновский.

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