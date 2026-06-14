Наблюдательные советы в колледжах и миллиарды на регионы — что изменилось в образовании Украины

Началась подготовка к запуску новой системы управления в сфере профессионального образования.

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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергей Бабак обнародовал итоги недели в сфере образования, науки и инноваций, собранные в образовательном дайджесте.

Среди основных решений и показателей отмечено, что 600 миллионов гривен направлено на подготовку университетов к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов.

Также сообщается, что до 1 июля продлен срок подачи документов для абитуриентов в военные высшие учебные заведения и колледжи — приемная кампания продлена на один месяц.

Отдельно отмечается, что началась подготовка к запуску наблюдательных советов в учреждениях профессионального образования (колледжах).

Кроме того, 67,8 млрд грн государство направило на реализацию Планов устойчивости регионов. Лучшие показатели, по обнародованным данным, демонстрируют Ровенская, Житомирская и Черкасская области.

Также принято постановление об усовершенствовании процедур присуждения премий и стипендий Верховной Рады Украины.

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