Является ли номерной знак с покрытием нарушением ПДД — суд поставил точку в деле об обжаловании штрафа в размере 1 190 грн

Суд признал законным наказание за управление автомобилем с номерным знаком, на который было нанесено постороннее покрытие.

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Вознесеновский районный суд города Запорожья отказал в отмене постановления о привлечении к административной ответственности за управление транспортным средством с номерным знаком, на который нанесено покрытие.

Обстоятельства дела

16 апреля 2026 года гражданин в лице своего адвоката обратился в Вознесеновский районный суд города Запорожья с административным иском к Управлению патрульной полиции в Запорожской области, конкретного полицейского и Департамента патрульной полиции об отмене постановления по делу об административном правонарушении от 7 апреля 2026 года, вынесенного по части первой статьи 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и прекращении производства по делу.

Постановлением инспектора патрульной полиции от 7 апреля 2026 года истец был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 190 гривен. Основанием для привлечения к ответственности послужило то, что 31 марта 2026 года в 16 часов 49 минут в городе Запорожье на проспекте Соборном, 20, истец управлял транспортным средством, на номерном знаке которого было нанесено покрытие, затрудняющее его идентификацию, чем нарушил пункт 2.9 «в» Правил дорожного движения.

Истец не согласился с постановлением, утверждая, что во время остановки транспортного средства полицейский не представился надлежащим образом, не сообщил о причинах остановки и видеофиксации, не проводил измерение расстояния до номерного знака специальными средствами. Истец также указывал, что на видеозаписи инспектор находился непосредственно возле автомобиля, поэтому факт затруднения идентификации с расстояния 20 метров не доказан. Кроме того, истец подчеркивал отсутствие общественной опасности и аварийной ситуации.

Представитель ответчика в отзыве просил отказать в иске, ссылаясь на видеозаписи с нагрудных видеорегистраторов полицейских, которые подтверждают факт управления транспортным средством с номерным знаком, на котором нанесено покрытие, затрудняющее идентификацию.

Что решил суд

Суд отказал в удовлетворении административного иска полностью.

По делу № 335/4042/26 суд установил, что факт совершения административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, подтверждается видеозаписями с нагрудных камер полицейских, которые являются надлежащими доказательствами. На номерном знаке транспортного средства было нанесено покрытие (сторонний предмет), затрудняющее идентификацию символов номерного знака, что не оспаривается истцом.

Суд руководствовался частью первой статьи 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях и пунктом 2.9 «в» Правил дорожного движения. Суд отметил, что ответственность за управление транспортным средством с номерным знаком, закрытым другими предметами (в том числе прозрачными), наступает независимо от того, затрудняет ли такое закрытие идентификацию с расстояния 20 метров. Сам факт нанесения покрытия на номерной знак создает отдельный состав правонарушения.

Суд пришел к выводу, что постановление вынесено уполномоченным лицом с соблюдением процедуры, его содержание соответствует требованиям статьи 283 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а административное взыскание применено в пределах санкции статьи. Доводы истца основываются на ошибочной трактовке нормы материального права.

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