Правовая неопределенность в разминировании: почему засеянное поле не означает безопасную территорию

Почему обработка земли или собранный урожай не являются основанием для исключения участка из реестра загрязненных территорий.

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Гуманитарное разминирование в Украине постепенно превращается не только в технический, но и в сложный правовой вопрос. Несмотря на наличие государственных стандартов, операционных процедур и сертифицированных операторов, в практике правоохранительных органов и судов до сих пор отсутствуют устоявшиеся подходы к оценке выполненных работ, определению ответственности и толкованию отдельных понятий. В Национальной ассоциации адвокатов Украины подчеркивают, что масштабы загрязнения территорий и развитие сферы противоминной деятельности требуют формирования четких правовых правил и единых подходов к применению законодательства.

По оценкам специалистов, загрязненными или потенциально загрязненными взрывоопасными предметами остаются от 138 до 175 тысяч квадратных километров территории Украины. В связи с этим возникает вопрос создания понятной правовой базы для работы операторов противоминной деятельности, государственных органов, правоохранителей, аграриев и других пользователей земель.

Гуманитарное разминирование требует четких правовых правил

Как отмечают в НААУ, сфера гуманитарного разминирования уже имеет значительный массив технических стандартов, регламентов и операционных процедур. В то же время правовое регулирование продолжает формироваться и требует дальнейшего совершенствования с учетом масштабов минного загрязнения и практических вызовов, с которыми сталкивается Украина.

Специалисты обращают внимание, что сегодня страна фактически формирует новую правоприменительную практику на стыке уголовного права, международного гуманитарного права и технических стандартов. При этом применение нормативных актов может создавать риски чрезмерной криминализации профессиональных процессов в сфере гуманитарного разминирования.

Чем гуманитарное разминирование отличается от военного

В НААУ напомнили, что военное, оперативное и гуманитарное разминирование являются различными правовыми институтами.

Гуманитарное разминирование рассматривается как деятельность хозяйственного характера, которую осуществляют сертифицированные операторы противоминной деятельности с целью полного высвобождения территорий для безопасного социально-экономического и аграрного использования.

При этом речь идет не об одном отдельном действии, а о комплексном технологическом процессе, который включает:

нетехническое обследование;

техническое обследование;

очистку территории;

маркировку;

внешний контроль качества.

Специалисты подчеркивают, что каждый из этих этапов является обязательной составляющей процесса высвобождения территории и не может быть произвольно пропущен.

Почему отсутствие найденных мин не означает отсутствие работы

Отдельное внимание уделено вопросу обоснованности расходов на проведение обследований.

В НААУ отмечают, что невозможно обойти нетехническое и техническое обследование и перейти сразу к очистке и контролю качества. Поэтому расходы оператора на проведение таких работ являются обоснованными даже тогда, когда по результатам обследования не было выявлено или обезврежено ни одной мины.

Такие работы подтверждают предоставление услуги по обеспечению безопасности, а не только факт выявления или уничтожения взрывоопасных предметов.

Можно ли исключить землю из реестра загрязненных территорий после обработки поля

Одним из ключевых вопросов является определение статуса земельных участков, внесенных в реестр загрязненных или вероятно загрязненных территорий.

Специалисты подчеркивают, что ни обработка земельного участка, ни засеянное поле, ни собранный урожай, ни справка от предприятия или фермера не могут быть основанием для исключения участка из реестра.

Для изменения статуса территории необходимо пройти установленный законодательством комплекс мероприятий противоминной деятельности.

Почему возникают споры вокруг безопасности земель

В НААУ обращают внимание на различие между бытовым и профессиональным пониманием разминирования.

Распространенным является представление о том, что если земельный участок обрабатывается или используется для хозяйственной деятельности, то он автоматически является безопасным. В то же время государственные стандарты гуманитарного разминирования предусматривают совершенно иной подход.

В частности, возможна ситуация, когда территория по данным соответствующих информационных систем считается загрязненной, но фактически используется аграриями. В таком случае оператор не может подтвердить ее безопасность без проведения надлежащей проверки.

Если гарантия безопасности будет предоставлена без прохождения установленных процедур, а в будущем на этой территории произойдет подрыв, могут возникнуть вопросы относительно ответственности оператора. В то же время проведение обследования на уже обработанном поле также может становиться предметом дополнительных проверок и юридических оценок.

Что означает понятие «фиктивное разминирование»

В НААУ также обратили внимание на использование словосочетания «фиктивное разминирование».

Отмечается, что этот термин все чаще используется в спорах, связанных с гуманитарным разминированием, однако его содержание остается недостаточно определенным.

Специалисты подчеркивают, что отдельные приговоры по уголовным производствам могут в дальнейшем использоваться при рассмотрении других споров. В то же время такие решения не обязательно устанавливают вину операторов противоминной деятельности или их должностных лиц.

Поэтому для надлежащей правовой оценки каждой ситуации необходимо исследовать конкретные обстоятельства и доказывать наличие всех признаков соответствующего правонарушения.

Какие законодательные изменения предлагают для сферы разминирования

Среди возможных направлений совершенствования законодательства называют доработку законопроекта №15108-1, а также внесение изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс.

Кроме того, предлагается:

закрепить специальные нормы относительно осмотра места происшествия в зонах минной опасности;

внедрить отдельный вид судебной экспертизы в сфере противоминной деятельности;

создать компенсационный механизм для гражданских лиц, пострадавших от мин и других взрывоопасных предметов.

В НААУ также отмечают, что противоминная деятельность в данном контексте имеет признаки хозяйственной деятельности, поскольку одни субъекты предоставляют услуги или выполняют работы, а другие оплачивают их. Соответственно, возможные нарушения должны оцениваться по общим принципам права, а основанием для уголовной ответственности может быть только доказанный состав уголовного правонарушения.

В Национальной ассоциации адвокатов Украины подчеркивают, что дальнейшее совершенствование законодательства и формирование устойчивой правоприменительной практики помогут избежать различного толкования процедур гуманитарного разминирования, обеспечить правовую определенность для операторов и будут способствовать безопасному возвращению загрязненных территорий к полноценному использованию.

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