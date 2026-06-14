Подорожают ли такси и доставка после закона о налоге на OLX — что будет с ценами на услуги

Могут ли новые налоговые правила для платформ повлиять на цены такси, доставки и других сервисов.

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После принятия Верховной Радой закона о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, возникли опасения, что часть исполнителей услуг может попытаться компенсировать налоговую нагрузку путем повышения цен для потребителей.

Речь идет прежде всего о сферах, работающих через цифровые платформы, в частности о сервисах такси, доставки, аренды жилья и других онлайн-сервисах.

В профильном комитете парламента считают, что оснований говорить об автоматическом росте цен из-за нового закона нет.

От чего зависят цены

По словам представителей комитета, цены на услуги формируются рынком.

Если предприниматель имеет возможность повысить цену из-за роста спроса, он это делает независимо от налоговых изменений или других факторов.

В комитете подчеркивают, что именно спрос и предложение остаются главными факторами, влияющими на стоимость услуг.

В качестве примера привели ситуацию с такси

В комитете отметили, что наглядно это можно увидеть на рынке такси.

Во время сильных снегопадов, непогоды или значительных заторов стоимость поездок может существенно возрастать из-за повышенного спроса на услуги.

Именно поэтому, по мнению представителей комитета, ценообразование зависит прежде всего от рыночной ситуации, а не от новых правил налогообложения доходов через цифровые платформы.

Что предусматривает закон

Закон о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, устанавливает новые правила для маркетплейсов, сервисов такси, доставки, аренды жилья и других онлайн-платформ.

Документ предусматривает внедрение международных стандартов автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, а также новые механизмы администрирования таких доходов.

Целью закона является упрощение и автоматизация налоговых процедур, а не создание дополнительной нагрузки для граждан или бизнеса.

Напомним, ранее в комитете объяснили, что после вступления закона в силу маркетплейсы, сервисы такси и доставки должны будут регистрироваться в ГНС, идентифицировать пользователей, удерживать налоги и передавать налоговым органам информацию о полученных доходах.

Также в комитете заявили, что большинство граждан, которые время от времени продают собственные вещи через маркетплейсы, не почувствуют существенных изменений, поскольку более 95% пользователей продают товаров менее чем на 2 тысячи евро в год.

Кроме того, там объяснили, что для контроля необлагаемого лимита в 2 тысячи евро ГНС будет получать информацию от цифровых платформ и сможет сопоставлять данные о доходах, полученных через различные маркетплейсы.

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