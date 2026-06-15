Находитесь за границей и хотите развестись: какие варианты доступны украинцам

Рассказываем, в каких случаях можно обойтись без поездки в Украину и какие документы для этого необходимы.

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Расторжение брака в Украине возможно как через органы государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС), так и в судебном порядке. Выбор процедуры зависит от наличия взаимного согласия между супругами, общих несовершеннолетних детей и имущественных споров. В то же время даже пребывание мужа или жены за границей не лишает возможности официально прекратить брак. Законодательство предусматривает несколько механизмов, которые позволяют оформить развод как в Украине, так и за ее пределами.

Когда можно расторгнуть брак через ГРАГС

Подать заявление о расторжении брака в отдел ГРАГС можно по взаимному согласию супругов, если они не имеют общих несовершеннолетних детей и между ними отсутствуют споры относительно совместно нажитого имущества.

Для подачи заявления необходимо обратиться в любой отдел ГРАГС, имея при себе паспорта и свидетельство о браке.

Если один из супругов не имеет возможности лично подать заявление, он может заполнить его и нотариально удостоверить. В таком случае второй из супругов подает нотариально удостоверенное заявление вместе со своим.

По истечении одного месяца со дня подачи заявления супруги должны повторно обратиться в отдел ГРАГС. После этого проводится государственная регистрация расторжения брака и выдаются соответствующие свидетельства.

В каких случаях необходимо обращаться в суд

Судебный порядок расторжения брака применяется в случаях, когда:

супруги имеют общих несовершеннолетних детей;

отсутствует взаимное согласие на расторжение брака;

между сторонами возникли споры относительно совместно нажитого имущества.

Заявление в суд может быть подано лично или через представителя.

После рассмотрения дела суд принимает решение о расторжении брака. В дальнейшем это решение направляется в отдел ГРАГС по месту его принятия для внесения соответствующих сведений в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и проставления отметки в актовой записи о браке.

Как развестись, находясь за границей

Пребывание супругов за пределами Украины не создает юридических препятствий для расторжения брака.

Для обеспечения непрерывного доступа граждан к услугам в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в условиях военного положения Кабинет Министров Украины принял постановление, которое позволяет украинским дипломатическим учреждениям за границей удостоверять расторжение брака.

Какие способы развода доступны украинцам за границей

Существует два основных варианта оформления расторжения брака за пределами Украины.

Первый способ касается супругов, которые не имеют общих несовершеннолетних детей и находятся в одном иностранном государстве. В таком случае муж и жена могут обратиться в ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины и подать совместное заявление о расторжении брака.

Второй способ актуален для пар, которые имеют общих несовершеннолетних детей или не могут подать совместное заявление. В такой ситуации брак расторгается в судебном порядке.

Для упрощения процедуры стороны могут воспользоваться возможностями системы «Электронный суд» и подать необходимые документы дистанционно, без личного прибытия в Украину.

Что стоит помнить перед подачей заявления на развод

Ключевыми факторами, которые определяют порядок расторжения брака, остаются наличие детей, согласие обеих сторон и отсутствие либо наличие имущественных споров. Если супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и согласны на развод, процедура через ДРАЦС является самой простой и быстрой. В остальных случаях вопрос придется решать через суд, в том числе дистанционно, если муж или жена находятся за границей.

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