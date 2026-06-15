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Перебуваєте за кордоном і хочете розлучитися: які варіанти доступні українцям

07:18, 15 червня 2026
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Розповідаємо, у яких випадках можна обійтися без поїздки до України та які документи для цього потрібні.
Перебуваєте за кордоном і хочете розлучитися: які варіанти доступні українцям
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Розірвання шлюбу в Україні можливе як через органи державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС), так і в судовому порядку. Вибір процедури залежить від наявності взаємної згоди між подружжям, спільних неповнолітніх дітей та майнових спорів. Водночас навіть перебування чоловіка або дружини за кордоном не позбавляє можливості офіційно припинити шлюб. Законодавство передбачає кілька механізмів, які дозволяють оформити розлучення як в Україні, так і за її межами.

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Коли можна розірвати шлюб через ДРАЦС

Подати заяву про розірвання шлюбу до відділу ДРАЦС можна за взаємною згодою подружжя, якщо вони не мають спільних неповнолітніх дітей та між ними відсутні спори щодо спільно нажитого майна.

Для подання заяви необхідно звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС, маючи при собі паспорти та свідоцтво про шлюб.

Якщо один із подружжя не має можливості особисто подати заяву, він може заповнити її та нотаріально засвідчити. У такому випадку другий із подружжя подає нотаріально посвідчену заяву разом зі своєю.

Після спливу одного місяця з дня подання заяви подружжя повинне повторно звернутися до відділу ДРАЦС. Після цього проводиться державна реєстрація розірвання шлюбу та видаються відповідні свідоцтва.

У яких випадках потрібно звертатися до суду

Судовий порядок розірвання шлюбу застосовується у випадках, коли:

  • подружжя має спільних неповнолітніх дітей;
  • відсутня взаємна згода на розірвання шлюбу;
  • між сторонами виникли спори щодо спільно нажитого майна.

Заява до суду може бути подана особисто або через представника.

Після розгляду справи суд ухвалює рішення про розірвання шлюбу. Надалі це рішення направляється до відділу ДРАЦС за місцем його ухвалення для внесення відповідних відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та проставлення відмітки в актовому записі про шлюб.

Як розлучитися, перебуваючи за кордоном

Перебування подружжя за межами України не створює юридичних перешкод для розірвання шлюбу.

Для забезпечення безперервного доступу громадян до послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в умовах воєнного стану Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє українським дипломатичним установам за кордоном засвідчувати розірвання шлюбу.

Які способи розлучення доступні українцям за кордоном

Існує два основні варіанти оформлення розірвання шлюбу за межами України.

Перший спосіб стосується подружжя, яке не має спільних неповнолітніх дітей та перебуває в одній іноземній державі. У такому випадку чоловік і дружина можуть звернутися до найближчої закордонної дипломатичної установи України та подати спільну заяву про розірвання шлюбу.

Другий спосіб актуальний для пар, які мають спільних неповнолітніх дітей або не можуть подати спільну заяву. У такій ситуації шлюб розривається в судовому порядку.

Для спрощення процедури сторони можуть скористатися можливостями системи «Електронний суд» та подати необхідні документи дистанційно, без особистого прибуття до України.

Що варто пам’ятати перед поданням заяви на розлучення

Ключовими факторами, які визначають порядок розірвання шлюбу, залишаються наявність дітей, згода обох сторін та відсутність або наявність майнових спорів. Якщо подружжя не має спільних неповнолітніх дітей і погоджується на розлучення, процедура через ДРАЦС є найпростішою та найшвидшою. В інших випадках питання доведеться вирішувати через суд, у тому числі дистанційно, якщо чоловік або дружина перебувають за кордоном.

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