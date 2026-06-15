Чи можуть достроково викликати на роботу під час відпустки на дітей — що каже закон

Закон дозволяє відкликати працівників лише з окремих видів відпусток — відпустка на дітей до них не належить.

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Працівники, які мають право на соціальну додаткову відпустку на дітей, можуть не хвилюватися, що роботодавець достроково поверне їх до роботи через виробничу необхідність. Законодавство України чітко розмежовує правила надання щорічних і соціальних відпусток. Якщо для щорічної відпустки існує механізм відкликання працівника за певних умов, то щодо соціальної додаткової відпустки на дітей така можливість не передбачена.

Відкликання із соціальної відпустки на дітей не допускається

Працівника не можна відкликати із соціальної додаткової відпустки на дітей.

Чинне законодавство не містить норм, які б дозволяли роботодавцю перервати таку відпустку та повернути працівника до виконання трудових обов’язків. Водночас відкликання працівника зі щорічної відпустки допускається у випадках, визначених частиною третьою статті 12 Закону України «Про відпустки».

Чим соціальна відпустка відрізняється від щорічної

Соціальна додаткова відпустка на дітей має особливий правовий статус. Вона надається працівнику в обов’язковому порядку на підставі його заяви один раз на календарний рік.

Саме тому законодавство не встановлює спеціальних вимог щодо визначення періоду її використання у графіку відпусток. На відміну від щорічних відпусток, для яких складається та погоджується графік, порядок надання соціальної відпустки на дітей є більш гнучким і залежить від звернення працівника.

Що варто знати працівникам і роботодавцям

соціальна додаткова відпустка на дітей надається один раз на календарний рік;

підставою для її надання є заява працівника;

відкликання працівника з такої відпустки законом не передбачено;

норми про відкликання застосовуються лише до щорічних відпусток у випадках, визначених законодавством;

графік відпусток не встановлює обов’язкового періоду використання соціальної додаткової відпустки на дітей.

Таким чином, роботодавець не має законних підстав вимагати дострокового повернення працівника із соціальної додаткової відпустки на дітей, навіть якщо на підприємстві виникла виробнича необхідність. Закон передбачає можливість відкликання лише зі щорічної відпустки та лише у визначених випадках.

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