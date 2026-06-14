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Чи можна подати заяву на відстрочку поштою без особистого візиту до ЦНАП: суд став на бік батька трьох дітей

15:33, 14 червня 2026
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Суд роз’яснив, чи може військовозобов’язаний реалізувати право на відстрочку без особистого відвідування ЦНАП.
Чи можна подати заяву на відстрочку поштою без особистого візиту до ЦНАП: суд став на бік батька трьох дітей
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Дніпропетровський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що вимога про особисте подання заяви на відстрочку від мобілізації означає особисте волевиявлення військовозобов’язаного, а не обов’язкову фізичну присутність у центрі надання адміністративних послуг. Тому залишення без розгляду заяви, яку сам заявник надіслав поштою, суд визнав протиправною бездіяльністю. При цьому суд не вирішував питання про надання відстрочки по суті, а лише зобов’язав уповноважений орган повторно розглянути звернення та ухвалити відповідне рішення.

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Обставини справи

Позивач у січні 2026 року звернувся із заявою про надання відстрочки від призову під час мобілізації як особа, яка має на утриманні трьох дітей віком до 18 років. Заяву він адресував голові комісії ТЦК та СП та направив через поштовий зв’язок до ЦНАП, який мав забезпечити її подальший розгляд у встановленому порядку.

У відповідь ЦНАП повідомив заявника, що подання документів для оформлення відстрочки поштовим відправленням не передбачене. У листі зазначалося, що для отримання послуги особа повинна особисто з’явитися до центру надання адміністративних послуг із документами, які підтверджують право на відстрочку. Після цього звернення фактично не було передано на розгляд по суті.

Вважаючи такі дії незаконними, чоловік звернувся до суду.

Позиція ЦНАП

Відповідач наполягав, що діяв відповідно до постанови Кабінету Міністрів №560, яка передбачає подання заяв про відстрочку особисто через центр надання адміністративних послуг.

На думку ЦНАП, надсилання заяви поштою без особистого звернення заявника порушувало встановлений порядок. Крім того, відповідач посилався на процедуру формування електронної заяви через адміністратора ЦНАП, яка передбачає її перевірку та підписання заявником. Саме тому орган вважав неможливим подальший розгляд документів, отриманих поштовим відправленням.

Висновки суду

Суд проаналізував норми Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №560, які регулюють процедуру надання відстрочки від призову під час мобілізації.

Суд звернув увагу, що формулювання про особисте подання заяви визначає насамперед суб’єкта звернення. Тобто волевиявлення має виходити безпосередньо від військовозобов’язаного, а не від його представника чи іншої особи. Водночас ці норми не містять прямої вимоги про обов’язкову фізичну присутність заявника у приміщенні ЦНАП як єдино можливий спосіб подання документів.

На переконання суду, надсилання заяви поштою самим військовозобов’язаним також є формою його особистого волевиявлення і не змінює суб’єкта звернення. Тому сам по собі спосіб подання заяви не міг бути підставою для відмови у її розгляді.

Крім того, суд зазначив, що заява позивача є зверненням громадянина в розумінні Закону «Про звернення громадян». Отже, після її отримання орган був зобов’язаний розглянути звернення та прийняти рішення відповідно до вимог законодавства.

Чому дії органу визнали протиправними

Суд встановив, що після отримання заяви та доданих документів ЦНАП не здійснив її розгляд по суті та не прийняв рішення у формі, передбаченій спеціальним законодавством.

Натомість орган обмежився листом-роз’ясненням про необхідність особистого прибуття заявника. Фактично звернення залишилося без розгляду.

На думку суду, така поведінка свідчить не про реалізацію дискреційних повноважень, а про невиконання покладеного законом обов’язку розглянути заяву та ухвалити передбачене законодавством рішення. Саме тому суд визнав протиправною бездіяльність відповідача щодо розгляду заяви про надання відстрочки.

Що вирішив суд

Дніпропетровський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов.

Суд визнав протиправною бездіяльність Відділу Центру надання адміністративних послуг Криничанської селищної ради щодо розгляду заяви про надання відстрочки від призову під час мобілізації.

Водночас у справі №160/1081/26 суд наголосив, що не може підміняти собою комісію ТЦК та СП та вирішувати питання про надання відстрочки замість неї. Оцінка поданих документів і прийняття рішення про надання або відмову у наданні відстрочки належать до компетенції відповідної комісії.

З огляду на це суд зобов’язав ЦНАП повторно розглянути заяву позивача та забезпечити ухвалення рішення відповідно до вимог законодавства з урахуванням правової оцінки, викладеної у судовому рішенні. Також на користь позивача стягнуто 1064,96 грн судового збору.

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