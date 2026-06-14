Можно ли подать заявление на отсрочку по почте без личного визита в ЦНАП: суд встал на сторону отца троих детей

Суд разъяснил, может ли военнообязанный реализовать право на отсрочку без личного посещения ЦНАП.

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Днепропетровский окружной административный суд пришел к выводу, что требование о личной подаче заявления на отсрочку от мобилизации означает личное волеизъявление военнообязанного, а не обязательное физическое присутствие в центре предоставления административных услуг. Поэтому оставление без рассмотрения заявления, которое сам заявитель направил по почте, суд признал противоправным бездействием. При этом суд не решал вопрос о предоставлении отсрочки по существу, а лишь обязал уполномоченный орган повторно рассмотреть обращение и принять соответствующее решение.

Обстоятельства дела

Истец в январе 2026 года обратился с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации как лицо, имеющее на иждивении троих детей в возрасте до 18 лет. Заявление он адресовал председателю комиссии ТЦК и СП и направил посредством почтовой связи в ЦНАП, который должен был обеспечить его дальнейшее рассмотрение в установленном порядке.

В ответ ЦНАП сообщил заявителю, что подача документов для оформления отсрочки почтовым отправлением не предусмотрена. В письме отмечалось, что для получения услуги лицо должно лично явиться в центр предоставления административных услуг с документами, подтверждающими право на отсрочку. После этого обращение фактически не было передано на рассмотрение по существу.

Считая такие действия незаконными, мужчина обратился в суд.

Позиция ЦНАП

Ответчик настаивал, что действовал в соответствии с постановлением Кабинета Министров №560, которое предусматривает подачу заявлений об отсрочке лично через центр предоставления административных услуг.

По мнению ЦНАП, направление заявления по почте без личного обращения заявителя нарушало установленный порядок. Кроме того, ответчик ссылался на процедуру формирования электронного заявления через администратора ЦНАП, которая предусматривает его проверку и подписание заявителем. Именно поэтому орган считал невозможным дальнейшее рассмотрение документов, полученных почтовым отправлением.

Выводы суда

Суд проанализировал нормы Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Порядка, утвержденного постановлением Кабинета Министров №560, которые регулируют процедуру предоставления отсрочки от призыва во время мобилизации.

Суд обратил внимание, что формулировка о личной подаче заявления определяет прежде всего субъекта обращения. То есть волеизъявление должно исходить непосредственно от военнообязанного, а не от его представителя или другого лица. Вместе с тем эти нормы не содержат прямого требования об обязательном физическом присутствии заявителя в помещении ЦНАП как единственно возможном способе подачи документов.

По убеждению суда, направление заявления по почте самим военнообязанным также является формой его личного волеизъявления и не изменяет субъекта обращения. Поэтому сам по себе способ подачи заявления не мог быть основанием для отказа в его рассмотрении.

Кроме того, суд отметил, что заявление истца является обращением гражданина в понимании Закона «Об обращениях граждан». Следовательно, после его получения орган был обязан рассмотреть обращение и принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Почему действия органа признали противоправными

Суд установил, что после получения заявления и приложенных документов ЦНАП не осуществил его рассмотрение по существу и не принял решение в форме, предусмотренной специальным законодательством.

Вместо этого орган ограничился письмом-разъяснением о необходимости личного прибытия заявителя. Фактически обращение осталось без рассмотрения.

По мнению суда, такое поведение свидетельствует не о реализации дискреционных полномочий, а о невыполнении возложенной законом обязанности рассмотреть заявление и принять предусмотренное законодательством решение. Именно поэтому суд признал противоправным бездействие ответчика относительно рассмотрения заявления о предоставлении отсрочки.

Что решил суд

Днепропетровский окружной административный суд полностью удовлетворил иск.

Суд признал противоправным бездействие Отдела Центра предоставления административных услуг Криничанского поселкового совета относительно рассмотрения заявления о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации.

Вместе с тем по делу №160/1081/26 суд подчеркнул, что не может подменять собой комиссию ТЦК и СП и решать вопрос о предоставлении отсрочки вместо нее. Оценка поданных документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении отсрочки относятся к компетенции соответствующей комиссии.

С учетом этого суд обязал ЦНАП повторно рассмотреть заявление истца и обеспечить принятие решения в соответствии с требованиями законодательства с учетом правовой оценки, изложенной в судебном решении. Также в пользу истца взыскано 1064,96 грн судебного сбора.

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