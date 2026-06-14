  1. В Украине

Уличная торговля продуктами — какие болезни можно подхватить от домашней еды

22:30, 14 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Продукты неизвестного происхождения без контроля качества могут вызвать опасные инфекции и отравления.
Уличная торговля продуктами — какие болезни можно подхватить от домашней еды
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Продукты питания домашнего приготовления и неизвестного происхождения, приобретенные в местах стихийной торговли, могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека. Речь идет, в частности, о молоке и молочных продуктах, мясе и колбасных изделиях, рыбе, консервах, кремовых кондитерских изделиях, яйцах и грибах. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Такие продукты могут быть фактором возникновения пищевых отравлений, в частности ботулизма и токсикоинфекций, острых кишечных инфекций, среди которых сальмонеллез, а также паразитарных и аллергических заболеваний. При этом даже в случае интенсивного размножения сальмонелл или возбудителей ботулизма продукты не меняют ни вкуса, ни запаха, ни внешнего вида.

Стихийная торговля — это продажа пищевых продуктов в неустановленных местах: на улицах, возле рынков, на тротуарах, из автомобилей или «с рук», без надлежащего контроля и разрешительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

К определенным местам реализации относятся магазины и рынки, где работают государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Там осуществляется обязательный контроль качества продукции и выдается экспертное заключение о ее пригодности к употреблению.

Специалисты отмечают, что, покупая продукты на улице, потребитель фактически берет ответственность на себя и должен учитывать возможные риски, в частности:

  • отсутствие контроля качества продукции;
  • нарушение условий и температуры хранения;
  • антисанитарные условия реализации;
  • неизвестное происхождение товара;
  • риск заражения бактериями, паразитами и токсинами.

Безопасность пищевых продуктов определяется как отсутствие вредного или токсического воздействия пищи на организм человека во время ее потребления. Основные требования включают правильное выращивание, сбор, переработку, маркировку, хранение, транспортировку, реализацию и приготовление продуктов.

Чтобы снизить риски для здоровья, специалисты советуют:

  • покупать продукты только в разрешенных местах торговли;
  • проверять сроки годности;
  • обращать внимание на условия хранения;
  • не покупать продукты «с рук»;
  • мыть овощи и фрукты перед употреблением;
  • соблюдать правила личной гигиены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Госпродпотребслужба продукты

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украинцы смогут регистрировать брак онлайн через Дію: инициативу официально закрепят в законе

В Украине предлагают на законодательном уровне закрепить возможность заключения брака онлайн через Портал Дія.

Когда договор, заключенный одним из супругов без согласия второго, может быть признан недействительным — позиция ВС

Суд отказал в отмене сделки, указав, что действует презумпция согласия супругов и отсутствуют основания для ее опровержения.

Статус УБД могут аннулировать: кто рискует остаться без льгот и государственной поддержки

Получение статуса участника боевых действий даёт право на значительный перечень социальных гарантий, однако сам статус не является абсолютно неприкосновенным.

Пенсионный фонд потерял основание задерживать выплаты: апелляционный суд отменил ограничения Кабмина

Шестой апелляционный административный суд подтвердил незаконность постановления Кабмина, которое позволяло Пенсионному фонду выплачивать задолженность по решениям судов частями.

Суды разошлись во мнениях относительно расчёта выплат военнослужащим — дело передали в Большую Палату

Верховный Суд передал спор о перерасчёте денежного обеспечения военнослужащих в объединённую палату из-за различной практики применения постановления Кабмина.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]