Уличная торговля продуктами — какие болезни можно подхватить от домашней еды

Продукты неизвестного происхождения без контроля качества могут вызвать опасные инфекции и отравления.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Продукты питания домашнего приготовления и неизвестного происхождения, приобретенные в местах стихийной торговли, могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека. Речь идет, в частности, о молоке и молочных продуктах, мясе и колбасных изделиях, рыбе, консервах, кремовых кондитерских изделиях, яйцах и грибах. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Такие продукты могут быть фактором возникновения пищевых отравлений, в частности ботулизма и токсикоинфекций, острых кишечных инфекций, среди которых сальмонеллез, а также паразитарных и аллергических заболеваний. При этом даже в случае интенсивного размножения сальмонелл или возбудителей ботулизма продукты не меняют ни вкуса, ни запаха, ни внешнего вида.

Стихийная торговля — это продажа пищевых продуктов в неустановленных местах: на улицах, возле рынков, на тротуарах, из автомобилей или «с рук», без надлежащего контроля и разрешительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

К определенным местам реализации относятся магазины и рынки, где работают государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Там осуществляется обязательный контроль качества продукции и выдается экспертное заключение о ее пригодности к употреблению.

Специалисты отмечают, что, покупая продукты на улице, потребитель фактически берет ответственность на себя и должен учитывать возможные риски, в частности:

отсутствие контроля качества продукции;

нарушение условий и температуры хранения;

антисанитарные условия реализации;

неизвестное происхождение товара;

риск заражения бактериями, паразитами и токсинами.

Безопасность пищевых продуктов определяется как отсутствие вредного или токсического воздействия пищи на организм человека во время ее потребления. Основные требования включают правильное выращивание, сбор, переработку, маркировку, хранение, транспортировку, реализацию и приготовление продуктов.

Чтобы снизить риски для здоровья, специалисты советуют:

покупать продукты только в разрешенных местах торговли;

проверять сроки годности;

обращать внимание на условия хранения;

не покупать продукты «с рук»;

мыть овощи и фрукты перед употреблением;

соблюдать правила личной гигиены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.