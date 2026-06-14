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Начало каникул и отпусков: на границе зафиксировали 123 тысячи пересечений за сутки

18:33, 14 июня 2026
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Госпогранслужба назвала месяц, когда поток возвращающихся в Украину превысит выезд за границу.
Начало каникул и отпусков: на границе зафиксировали 123 тысячи пересечений за сутки
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Пассажиропоток через государственную границу Украины стремительно вырос с началом летнего сезона. Чаще всего за пределы страны выезжают семьи с детьми, что связано с завершением учебного года и началом периода отпусков. В Госпогранслужбе прогнозируют, что в середине лета потоки на въезд и выезд выровняются, а в конце сезона преимущество будет уже у тех, кто будет возвращаться в Украину.

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Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко указывает: только за минувшие сутки границу пересекли 123 тысячи человек, что стало одним из самых высоких показателей с начала года.

По его словам, в весенний период среднесуточное количество пересечений границы составляло около 85 тысяч человек в будние дни и 90–95 тысяч в выходные. Сейчас же в выходные дни этот показатель вырос примерно до 120 тысяч пересечений.

«На протяжении этой недели в будние дни он не снижался ниже 100 тысяч, то есть было и 103, и 110 тысяч пересечений границы в сутки. Это традиционно, когда наступает летний период, пассажиропоток резко возрастает», — отметил Демченко в эфире телемарафона.

В Госпогранслужбе также обращают внимание, что в июне преобладает выезд граждан из Украины. Такая тенденция связана с началом летних отпусков и завершением учебного года.

Как пояснил спикер пограничной службы, сейчас за границу чаще выезжают матери с детьми, которые используют летние каникулы для путешествий или временного пребывания за пределами страны.

В то же время в июле пограничники ожидают более сбалансированное распределение пассажиропотока, когда количество тех, кто въезжает в Украину и выезжает из нее, будет примерно одинаковым. По прогнозу Госпогранслужбы, в августе уже будет наблюдаться преобладание въезда в Украину над выездом.

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пограничники Государственная пограничная служба

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