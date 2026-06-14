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Початок канікул і відпусток: на кордоні зафіксували 123 тисячі перетинів за добу

18:33, 14 червня 2026
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ДПСУ назвала місяць, коли потік тих, хто повертається в Україну, перевищить виїзд за кордон.
Початок канікул і відпусток: на кордоні зафіксували 123 тисячі перетинів за добу
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Пасажиропотік через державний кордон України стрімко зріс із початком літнього сезону. Найчастіше за межі країни виїжджають родини з дітьми, що пов’язано із завершенням навчального року та початком періоду відпусток. У ДПСУ прогнозують, що в середині літа потоки на в’їзд і виїзд вирівняються, а наприкінці сезону перевага буде вже за тими, хто повертатиметься до України.

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Речник ДПСУ Андрій Демченко вказує: лише за минулу добу кордон перетнули 123 тисячі осіб, що стало одним із найвищих показників від початку року.

За його словами, у весняний період середньодобова кількість перетинів кордону становила близько 85 тисяч осіб у будні та 90–95 тисяч у вихідні. Наразі ж у вихідні дні цей показник зріс приблизно до 120 тисяч перетинів.

«Протягом цього тижня в будні він не знижувався нижче 100 тисяч, тобто було і 103, і 110 тисяч перетинів кордону за добу. Це традиційно, коли літній період, пасажиропотік різко зростає», — зазначив Демченко в ефірі телемарафону.

У ДПСУ також звертають увагу, що в червні переважає виїзд громадян з України. Така тенденція пов’язана з початком літніх відпусток і завершенням навчального року.

Як пояснив речник прикордонної служби, нині за кордон частіше виїжджають матері з дітьми, які користуються літніми канікулами для подорожей або тимчасового перебування за межами країни.

Водночас у липні прикордонники очікують більш збалансований розподіл пасажиропотоку, коли кількість тих, хто в’їжджає в Україну та виїжджає з неї, буде приблизно однаковою. За прогнозом ДПСУ, у серпні вже спостерігатиметься перевага в’їзду в Україну над виїздом.

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прикордонники Державна прикордонна служба

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