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У Польщі 16-річний хлопець вижив після укусу однієї з найнебезпечніших змій світу

22:00, 14 червня 2026
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Підліток перебував у критичному стані, а необхідну сироватку для його порятунку довелося терміново доставляти з Німеччини.
У Польщі 16-річний хлопець вижив після укусу однієї з найнебезпечніших змій світу
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У Польщі 16-річний хлопець вижив після укусу отруйної левантійської гадюки. Після інциденту підліток перебував у критичному стані, однак лікарям вдалося врятувати його життя завдяки застосуванню спеціальної сироватки. Про це повідомляє TVP World.

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Інцидент стався минулого тижня. За наявною інформацією, гадюка вкусила хлопця в момент, коли він намагався напоїти її водою.

Після укусу підлітка госпіталізували до відділення інтенсивної терапії. Оскільки необхідної сироватки у Польщі не було, до Мюнхена в Німеччині направили спеціальну групу для її отримання.

Напередодні медичний заклад повідомив про успішне застосування препарату.

«Сьогодні ми можемо з полегшенням та задоволенням сказати: боротьба за сироватку мала сенс. Хлопчик живий», — йдеться у заяві лікарні.

Левантійська гадюка є одним із найнебезпечніших видів змій у своєму ареалі. Її отрута у кілька разів сильніша за отруту європейської гадюки. Цей вид поширений у Південній Європі, Північній Африці та на Близькому Сході.

У Польщі утримання левантійської гадюки заборонене законом, оскільки її укуси часто призводять до летальних наслідків.

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