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Автоматичні переведення через «Армія+» – Міноборони назвало умови для військових

15:05, 14 червня 2026
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Новий механізм дозволить раз на рік переводитися між військовими частинами в межах одного сектору відповідальності корпусу без додаткових погоджень.
Автоматичні переведення через «Армія+» – Міноборони назвало умови для військових
Фото: armyinform
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У застосунку «Армія+» найближчим часом запрацює новий механізм автоматичного переведення військовослужбовців у межах одного корпусу. Про це повідомили в Міноборони.

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Зазначається, що трансформація Сил оборони передбачає новий порядок переведення військовослужбовців Збройних сил України один раз на рік у межах оперативного підпорядкування, тобто в межах сектору відповідальності відповідного корпусу.

Новий механізм поширюватиметься на військовослужбовців, які одночасно відповідають таким умовам:

  • мають військове звання до старшого сержанта включно;
  • не обіймають посад офіцерського складу;
  • проходять службу у військовій частині, що входить до складу корпусу або тимчасово передана в підпорядкування командиру корпусу;
  • обирають для переведення військову частину в межах одного району (сектору) відповідальності того самого корпусу.

В Міноборони наголошують, що військовослужбовці, чиї частини не входять до секторів відповідальності корпусів ЗСУ, під дію нового порядку не підпадають.

Також повідомляється, що відповідний функціонал має запрацювати в застосунку «Армія+» протягом тижня.

Водночас бета-тестування нової системи спочатку проведуть в окремих корпусах. Після завершення тестового етапу рішення планують масштабувати на всі Сили оборони України.

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військові міноборони Армія+

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