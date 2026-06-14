Автоматичні переведення через «Армія+» – Міноборони назвало умови для військових
У застосунку «Армія+» найближчим часом запрацює новий механізм автоматичного переведення військовослужбовців у межах одного корпусу. Про це повідомили в Міноборони.
Зазначається, що трансформація Сил оборони передбачає новий порядок переведення військовослужбовців Збройних сил України один раз на рік у межах оперативного підпорядкування, тобто в межах сектору відповідальності відповідного корпусу.
Новий механізм поширюватиметься на військовослужбовців, які одночасно відповідають таким умовам:
- мають військове звання до старшого сержанта включно;
- не обіймають посад офіцерського складу;
- проходять службу у військовій частині, що входить до складу корпусу або тимчасово передана в підпорядкування командиру корпусу;
- обирають для переведення військову частину в межах одного району (сектору) відповідальності того самого корпусу.
В Міноборони наголошують, що військовослужбовці, чиї частини не входять до секторів відповідальності корпусів ЗСУ, під дію нового порядку не підпадають.
Також повідомляється, що відповідний функціонал має запрацювати в застосунку «Армія+» протягом тижня.
Водночас бета-тестування нової системи спочатку проведуть в окремих корпусах. Після завершення тестового етапу рішення планують масштабувати на всі Сили оборони України.
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