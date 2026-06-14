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Автоматические переводы через «Армия+» – Минобороны назвало условия для военных

15:05, 14 июня 2026
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Новый механизм позволит раз в год переводиться между воинскими частями в пределах одного сектора ответственности корпуса без дополнительных согласований.
Автоматические переводы через «Армия+» – Минобороны назвало условия для военных
Фото: armyinform
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В приложении «Армия+» в ближайшее время заработает новый механизм автоматического перевода военнослужащих в пределах одного корпуса. Об этом сообщили в Минобороны.

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Отмечается, что трансформация Сил обороны предусматривает новый порядок перевода военнослужащих Вооруженных сил Украины один раз в год в пределах оперативного подчинения, то есть в пределах сектора ответственности соответствующего корпуса.

Новый механизм будет распространяться на военнослужащих, которые одновременно соответствуют следующим условиям:

  • имеют воинское звание до старшего сержанта включительно;
  • не занимают должности офицерского состава;
  • проходят службу в воинской части, входящей в состав корпуса или временно переданной в подчинение командиру корпуса;
  • выбирают для перевода воинскую часть в пределах одного района (сектора) ответственности того же корпуса.

В Минобороны отмечают, что военнослужащие, чьи части не входят в сектора ответственности корпусов ВСУ, под действие нового порядка не подпадают.

Также сообщается, что соответствующий функционал должен заработать в приложении «Армия+» в течение недели.

В то же время бета-тестирование новой системы сначала проведут в отдельных корпусах. После завершения тестового этапа решение планируют масштабировать на все Силы обороны Украины.

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