«Гигантская картошка» над Колорадо — в США обнародовали новые документы об НЛО

Свидетели сообщали о большом объекте, который менял форму и зависал над горами Шайенн, однако объяснение этого явления до сих пор не найдено.

Фото: NYT

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В США обнародовали новый пакет документов о неопознанных воздушных явлениях, среди которых содержится отчет о необычном объекте, замеченном над горами Шайенн в штате Колорадо. Об этом сообщает The New York Times.

Инцидент произошел в феврале 2022 года. Согласно материалам, объект наблюдали офицер военной разведки армии США и четверо военнослужащих с базы Форт-Карсон. Наблюдение происходило в ясную погоду над горным массивом Шайенн.

В документах указано, что размеры объекта были примерно как у большого реактивного самолета. Свидетели описывали его как асимметричную форму, напоминавшую «гигантскую картошку», сложенную из неровных панелей.

По словам очевидцев, объект неподвижно завис на высоте около 90–150 метров над горами, при этом постепенно меняя форму.

В отчете также указано, что он имел полупрозрачный белый вид с мерцанием и молочным отблеском, который отражал солнечный свет. Через некоторое время объект внезапно исчез.

Через несколько лет одного из свидетелей допросили сотрудники ФБР в Нью-Йорке. Во время интервью специальный художник создал эскиз увиденного объекта, который также напоминал картофелеобразную форму над горным хребтом.

В материалах ФБР отмечается, что объект мог состоять из структур, похожих на подвижные рыбьи чешуйки или панели. Они были асимметричными, неправильной формы и не перекрывали друг друга. Сам объект оставался неподвижным, но его поверхность как будто двигалась волнами.

Отдельно рассматривается версия об оптической иллюзии. В отчете указано, что на момент наблюдения склоны гор были покрыты снегом толщиной 15–30 сантиметров, а угол падения солнечного света мог создать эффект отражения и рассеивания, что сформировало необычное визуальное явление. В то же время авторы документа подчеркнули, что уверенность в этой версии низкая.

После этого объект исчез, а случай стал одним из материалов новой волны рассекреченных данных об НЛО, которые правительство США начало публиковать по решению администрации президента Дональда Трампа.

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