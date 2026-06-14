ПФУ не пересчитал военную пенсию из-за «устаревших данных» — суд встал на сторону военнослужащего

Речь идет о пересчете пенсии с учетом исправленного денежного довольствия за службу с 2020 года до увольнения.

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Винницкий окружной административный суд обязал Пенсионный фонд пересчитать пенсию с учетом исправленного денежного обеспечения.

Обстоятельства дела

Истец состоит на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области и получает пенсию за выслугу лет, назначенную в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» от 09.04.1992 № 2262-XII.

Истец проходил военную службу в воинской части. Приказом командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины от 21.10.2021 № 89-РС он уволен с военной службы в запас, а приказом командира воинской части от 04.11.2021 № 218 исключен из списков личного состава с 04.11.2021.

Во время прохождения службы с января 2020 года по день увольнения истцу неправильно начислялось и выплачивалось денежное довольствие (должностной оклад и оклад по воинскому званию). В связи с этим в денежном аттестате и справках о дополнительных видах денежного обеспечения за последние 24 календарных месяца службы, представленных для назначения пенсии, были указаны заниженные суммы.

В октябре 2023 года истцу произвели перерасчет и доплатили причитающиеся суммы денежного довольствия за период с 29.01.2020 года по день увольнения. Для перерасчета пенсии воинской частью были выданы обновленные документы: денежный аттестат от 09.06.2025 № 1409/180/147/187, справки о размере дополнительных видов денежного обеспечения от 09.06.2025 № 1409/180/147/188-1, № 1409/180/147/188-2 и справка воинской части.

23 июня 2025 года истец обратился в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области с заявлением о перерасчете назначенной пенсии на основании обновленных документов. Однако Главное управление отказало в перерасчете пенсии с учетом этих документов.

Не соглашаясь с отказом, истец обратился в суд с иском о признании действий Главного управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области противоправными и об обязательстве произвести перерасчет и выплату пенсии.

Что решил суд

Винницкий окружной административный суд 18 мая 2026 года по делу № 120/9356/25 вынес решение об удовлетворении административного иска.

Суд установил, что при назначении пенсии были учтены денежный аттестат и справки с неправильно начисленными суммами денежного обеспечения. Обновленные документы, выданные воинской частью после исправления выплат, содержат верные размеры составляющих денежного обеспечения, которые подлежат учету в соответствии со статьей 43 Закона № 2262-XII.

Суд отметил, что в соответствии со статьями 63 Закона № 2262-XII и Порядком № 3-1 основанием для перерасчета ранее назначенной пенсии является представление пенсионером дополнительных документов, дающих право на повышение пенсии. Отказ Пенсионного фонда в перерасчете на основании таких документов является противоправным.

Решение суда:

Признать противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области относительно отказа в пересчете и выплате пенсии на основании представленных обновленных денежного аттестата и справок.

Обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области пересчитать с даты назначения пенсии и выплачивать пенсию с учетом денежного обеспечения, указанного в обновленных документах, с учетом ранее выплаченных сумм.

Взыскать в пользу истца уплаченный судебный сбор в сумме 1 211,20 грн за счет бюджетных ассигнований Главного управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

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