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Пять украинских сел претендуют на международное признание — список

14:11, 14 июня 2026
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Речь идет о пяти населенных пунктах с уникальным культурным и природным наследием.
Пять украинских сел претендуют на международное признание — список
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Пять украинских сел выдвинуты на международное признание в рамках инициативы Всемирной туристской организации, сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

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Украина продолжает демонстрировать миру потенциал своих общин. В этом году кандидатами от государства для участия в программе UN Tourism «Best Tourism Villages» стали пять сел, которые сочетают уникальное культурное наследие, природные ресурсы и развивают туризм как инструмент устойчивого развития.

В перечень вошли:

  • Опишня (Полтавская область) — центр украинского гончарства;
  • Выгода (Ивано-Франковская область) — центр экотуризма и «Карпатского трамвая»;
  • Криворивня (Ивано-Франковская область) — духовный центр Гуцульщины;
  • Меджибож (Хмельницкая область) — поселок с уникальной крепостью и многокультурным наследием;
  • Китайгород (Хмельницкая область) — сочетание живописных природных ландшафтов и исторических памятников.

Первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Елена Шкрум отметила, что туризм в Украине сейчас прежде всего касается восстановления общин, создания новых рабочих мест, поддержки малого и среднего бизнеса, сохранения культурного наследия и формирования сильных местных экономик.

По ее словам, это также подтверждает, что даже во время войны Украина способна привлекать внимание мира своей культурой, историей и людьми.

«Best Tourism Villages» — глобальная инициатива ООН по туризму, в рамках которой отмечаются сельские общины, где туризм способствует экономическому развитию, сохранению культурного наследия, традиций и природной среды. 

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Украина Министерство развития общин и территорий

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