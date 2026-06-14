Украинцам за рубежом необходимо проверить паспорта — часть документов утратила силу
Часть загранпаспортов граждан Украины больше не признается действительной для международных поездок. На это обратило внимание Посольство Украины в Греческой Республике.
Кабинет Министров Украины отменил временный порядок, который позволял пользоваться загранпаспортами с продленным сроком действия. Этот механизм действовал с конца февраля 2022 года до 28 октября 2025 года, его ввели из-за полномасштабной войны и ограниченной работы консульских учреждений.
После отмены этого правила «продленные» паспорта больше не принимаются для выезда за границу. В таких случаях авиакомпании могут отказать в посадке, а пограничные службы других государств — во въезде.
Это касается как взрослых, так и детей, в документах которых были внесены данные о членах семьи по старому порядку. Ранее временное продление применялось из-за сложностей в работе консульств, однако в настоящее время дипломатические учреждения возобновили стандартный режим работы, а подразделения ГП «Документ» оформляют паспорта за рубежом.
Большинство стран признают только паспорта с действующим сроком действия. Для граждан Украины он составляет:
- 10 лет для лиц от 16 лет;
- 4 года для детей до 16 лет.
По истечении срока действия документ необходимо переоформить.
Заменить паспорт нужно в случаях, если:
- срок его действия истек;
- документ был продлен в соответствии с временным порядком;
- в паспорте содержатся данные о детях или членах семьи, внесенные по старым правилам.
Без действующего загранпаспорта пересечение границы и международные поездки невозможны.
Оформить новый документ можно через:
- посольства или консульства Украины за рубежом;
- отделения ГП «Документ» в странах их работы;
- подразделения Государственной миграционной службы Украины или ЦНАПы.
Отдельно отмечается, что заграничные паспорта детей, в которых содержались сведения о родителях или других членах семьи по старой временной процедуре, также считаются недействительными. В таких случаях рекомендуется заблаговременно оформить новый документ.
Украинцы, находящиеся за границей с недействительным паспортом, могут обратиться в ближайшее посольство или консульство Украины для оформления временного удостоверения на возвращение. Этот документ позволяет беспрепятственно вернуться в Украину.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.