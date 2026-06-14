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Українцям за кордоном необхідно перевірити паспорти – частина документів стала недійсною

17:57, 14 червня 2026
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Українцям за кордоном нагадали про недійсність «продовжених» закордонних паспортів для перетину кордону.
Українцям за кордоном необхідно перевірити паспорти – частина документів стала недійсною
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Частина закордонних паспортів громадян України більше не визнається дійсною для міжнародних поїздок. На це звернуло увагу Посольство України в Грецькій Республіці.

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Кабінет Міністрів України скасував тимчасовий порядок, який дозволяв користуватися закордонними паспортами з продовженим строком дії. Цей механізм діяв з кінця лютого 2022 року до 28 жовтня 2025 року, його запровадили через повномасштабну війну та обмежену роботу консульських установ.

Після скасування цього правила «продовжені» паспорти більше не приймаються для виїзду за кордон. У таких випадках авіакомпанії можуть відмовити в посадці, а прикордонні служби інших держав — у в’їзді.

Це стосується як дорослих, так і дітей, у документах яких були внесені дані про членів родини за старим порядком. Раніше тимчасове продовження застосовувалося через складнощі в роботі консульств, однак наразі дипломатичні установи відновили стандартний режим роботи, а підрозділи ДП «Документ» оформлюють паспорти за кордоном.

Більшість країн визнають лише паспорти з чинним строком дії. Для громадян України він становить:

  • 10 років для осіб від 16 років;
  • 4 роки для дітей до 16 років.

Після завершення строку дії документ необхідно переоформлювати.

Замінити паспорт потрібно у випадках, якщо:

  • термін його дії закінчився;
  • документ був продовжений за тимчасовим порядком;
  • у паспорті містяться дані про дітей або членів сім’ї за старими правилами.

Без чинного закордонного паспорта перетин кордону та міжнародні поїздки є неможливими.

Оформити новий документ можна через:

  • посольства або консульства України за кордоном;
  • відділення ДП «Документ» у країнах їхньої роботи;
  • підрозділи Державної міграційної служби України або ЦНАПи.

Окремо зазначається, що закордонні паспорти дітей, у яких містилися відомості про батьків або інших членів родини за старим тимчасовим порядком, також вважаються недійсними. У таких випадках рекомендується завчасно оформити новий документ.

Українці, які перебувають за кордоном із недійсним паспортом, можуть звернутися до найближчого посольства або консульства України для оформлення тимчасового посвідчення на повернення. Цей документ дозволяє безперешкодно повернутися в Україну.

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