  1. Фото
  2. / В Україні

Володимир Зеленський заявив про зростання невдоволення Путіним у Росії та показав документи, які кладуть на стіл очільнику Кремля

12:42, 14 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент повідомив про падіння підтримки влади в Росії, посилення протестних настроїв і прогноз подальшої ескалації внутрішнього невдоволення.
Володимир Зеленський заявив про зростання невдоволення Путіним у Росії та показав документи, які кладуть на стіл очільнику Кремля
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала дані щодо внутрішньої ситуації в Росія, зокрема документи, які надходять до російського керівництва, та оцінки рівня суспільного невдоволення.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами Президента, він подякував «друзям України» та всім, хто допомагає у здобутті інформації і підтримує українські розвідувальні операції. Він зазначив, що розвідка доповіла про результати роботи, зокрема щодо аналізу внутрішньої ситуації в Росії та матеріалів, які надходять до її керівництва.

Володимир Путін, за словами Зеленського, рідко отримує повністю правдиву інформацію без прикрас, однак навіть ті матеріали, які йому подають, дозволяють робити певні висновки.

«Зокрема, так звані прогнозні показники невдоволення росіян Путіним продовжать неухильно зростати, і його вже зараз почали привчати до думки, що зростання невдоволення не вдасться зупинити і цей показник «не вийде на плато» до вересня, коли в Росії заплановані парламентські вибори», – заявив Президент.

Окремо він зазначив тенденцію до зниження підтримки правлячої партії в Росії, що, на його думку, може означати потребу у масштабніших фальсифікаціях. Також, за його словами, фіксується зростання протестних настроїв у російських регіонах.

Зеленський додав, що ці оцінки можуть не враховувати події червня, липня та серпня, які, на його переконання, додатково впливатимуть на ситуацію в Росії.

Президент заявив, що тиск на Росію за війну триватиме та посилюватиметься, і це відбуватиметься не лише з боку України. Він також зазначив, що на вересень Путін може вийти з гіршими показниками.

За словами Зеленського, на всі пропозиції щодо миру, які надходили від України, російська сторона відповідала лише продовженням війни. Він додав, що внутрішні тенденції в Росії, на його думку, мають підштовхувати до мирних рішень, а Україна пропонує домовлятися про «достойний мир».

«Внутрішня російська ситуація має переконувати у протилежному: у тому, що мир потрібен. Україна пропонує домовлятись про достойний мир. Очевидно, тенденції не зміняться, і з часом це може означати, що угоду доведеться укладати вже з кимось іншим з Росії – з тим, хто не буде закриватись від реальності», – резюмував Президент.

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

путін Україна війна Володимир Зеленський

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Суди розійшлися щодо розрахунку виплат військовим — справу передали до Великої Палати

Верховний Суд передав спір про перерахунок грошового забезпечення військових до об’єднаної палати через різну практику щодо постанови Кабміну.

Дітей без щеплень не пустять до закладів освіти — Україна готує новий закон

Україна готує новий закон про інфекційні хвороби: обов’язкові щеплення, жорсткіші правила для освіти і повне перезавантаження системи профілактики.

На Житомирщині суд відмовив у демонтажі камери відеоспостереження, яку чоловік встановив на будинок сусіда, а ліхтар навів на його спальню

Камера відеоспостереження сусіда не порушує право на приватне життя, якщо факт такого втручання не доведено.

Чи достатньо бути розлученою для статусу одинокої матері: справа дійшла до Великої Палати

Велика Палата не побачла різного застосування судової практики та повернула справу до касації.

В Україні посилять контроль за суддями: під прицілом опиняться всі родичі у владі та поїздки на ТОТ

Верховна Рада затвердила нові правила перевірки суддів: тепер вони зобов'язані щороку декларувати родичів, підтверджувати використання української мови та доводити відсутність зв'язків із державою-агресором.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]