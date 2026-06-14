Володимир Зеленський заявив про зростання невдоволення Путіним у Росії та показав документи, які кладуть на стіл очільнику Кремля

Президент повідомив про падіння підтримки влади в Росії, посилення протестних настроїв і прогноз подальшої ескалації внутрішнього невдоволення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала дані щодо внутрішньої ситуації в Росія, зокрема документи, які надходять до російського керівництва, та оцінки рівня суспільного невдоволення.

За словами Президента, він подякував «друзям України» та всім, хто допомагає у здобутті інформації і підтримує українські розвідувальні операції. Він зазначив, що розвідка доповіла про результати роботи, зокрема щодо аналізу внутрішньої ситуації в Росії та матеріалів, які надходять до її керівництва.

Володимир Путін, за словами Зеленського, рідко отримує повністю правдиву інформацію без прикрас, однак навіть ті матеріали, які йому подають, дозволяють робити певні висновки.

«Зокрема, так звані прогнозні показники невдоволення росіян Путіним продовжать неухильно зростати, і його вже зараз почали привчати до думки, що зростання невдоволення не вдасться зупинити і цей показник «не вийде на плато» до вересня, коли в Росії заплановані парламентські вибори», – заявив Президент.

Окремо він зазначив тенденцію до зниження підтримки правлячої партії в Росії, що, на його думку, може означати потребу у масштабніших фальсифікаціях. Також, за його словами, фіксується зростання протестних настроїв у російських регіонах.

Зеленський додав, що ці оцінки можуть не враховувати події червня, липня та серпня, які, на його переконання, додатково впливатимуть на ситуацію в Росії.

Президент заявив, що тиск на Росію за війну триватиме та посилюватиметься, і це відбуватиметься не лише з боку України. Він також зазначив, що на вересень Путін може вийти з гіршими показниками.

За словами Зеленського, на всі пропозиції щодо миру, які надходили від України, російська сторона відповідала лише продовженням війни. Він додав, що внутрішні тенденції в Росії, на його думку, мають підштовхувати до мирних рішень, а Україна пропонує домовлятися про «достойний мир».

«Внутрішня російська ситуація має переконувати у протилежному: у тому, що мир потрібен. Україна пропонує домовлятись про достойний мир. Очевидно, тенденції не зміняться, і з часом це може означати, що угоду доведеться укладати вже з кимось іншим з Росії – з тим, хто не буде закриватись від реальності», – резюмував Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.