Владимир Зеленский заявил о росте недовольства Путиным в России и продемонстрировал документы, которые кладут на стол главе Кремля

Президент сообщил о падении поддержки власти в России, усилении протестных настроений и прогнозе дальнейшей эскалации внутреннего недовольства.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила данные о внутренней ситуации в России, в частности документы, поступающие в российское руководство, и оценки уровня общественного недовольства.

По словам президента, он поблагодарил «друзей Украины» и всех, кто помогает в получении информации и поддерживает украинские разведывательные операции. Он отметил, что разведка доложила о результатах работы, в частности об анализе внутренней ситуации в России и материалах, поступающих к ее руководству.

Владимир Путин, по словам Зеленского, редко получает полностью правдивую информацию без прикрас, однако даже те материалы, которые ему подают, позволяют делать определенные выводы.

«В частности, так называемые прогнозные показатели недовольства россиян Путиным будут неуклонно расти, и его уже сейчас начали приучать к мысли, что рост недовольства не удастся остановить и этот показатель «не выйдет на плато» до сентября, когда в России запланированы парламентские выборы», – заявил Президент.

Отдельно он отметил тенденцию к снижению поддержки правящей партии в России, что, по его мнению, может означать необходимость более масштабных фальсификаций. Также, по его словам, отмечается рост протестных настроений в российских регионах.

Зеленский добавил, что эти оценки могут не учитывать события июня, июля и августа, которые, по его убеждению, будут дополнительно влиять на ситуацию в России.

Президент заявил, что давление на Россию из-за войны будет продолжаться и усиливаться, и это будет происходить не только со стороны Украины. Он также отметил, что к сентябрю Путин может выйти с худшими показателями.

По словам Зеленского, на все предложения о мире, поступавшие от Украины, российская сторона отвечала лишь продолжением войны. Он добавил, что внутренние тенденции в России, по его мнению, должны подталкивать к мирным решениям, а Украина предлагает договариваться о «достойном мире».

«Внутренняя российская ситуация должна убеждать в обратном: в том, что мир нужен. Украина предлагает договариваться о достойном мире. Очевидно, тенденции не изменятся, и со временем это может означать, что соглашение придется заключать уже с кем-то другим из России – с тем, кто не будет закрываться от реальности», – резюмировал Президент.

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