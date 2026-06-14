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Штрафы за отсутствие аптечки и огнетушителя в автомобиле — сколько платят водители за нарушение

13:17, 14 июня 2026
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Украинцам также необходимо регулярно проверять состояние обязательного оборудования перед поездками.
Штрафы за отсутствие аптечки и огнетушителя в автомобиле — сколько платят водители за нарушение
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В Украине предусмотрена административная ответственность за отсутствие аптечки или огнетушителя в автомобиле, а также определены условия проверок и исключения в отношении применения штрафов.

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Для частных легковых автомобилей штраф составляет 340 грн (ч. 1 ст. 121 КУоАП). В то же время юристы отмечают, что отсутствие аптечки или огнетушителя не относится к технической неисправности транспортного средства, поэтому в некоторых случаях санкция может быть заменена на предупреждение по ст. 125 КУоАП.

Для транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров на коммерческой основе, штраф составляет 680 грн (ч. 2 ст. 121 КУоАП). Повторное нарушение в течение года может повлечь за собой лишение права управления.

Кроме того, полиция не имеет права останавливать транспортное средство исключительно для проверки наличия аптечки или огнетушителя. Остановка возможна только при наличии законных оснований, например в случае нарушения правил дорожного движения.

В летний период повышается риск возгорания автомобилей из-за высокой температуры. В закрытом багажнике она может достигать 60–80 °C, что приводит к деформации пластиковых элементов электроники и сигнализации, повреждению изоляции проводки и возможному короткому замыканию даже во время стоянки.

Огнетушитель, хранящийся в перегретом багажнике, также теряет работоспособность: снижается давление, порошок слеживается, из-за чего устройство может не сработать или оказаться неэффективным в случае пожара.

Поэтому водителям необходимо соблюдать базовые правила безопасности:

  • хранить огнетушитель в салоне автомобиля в специальном креплении, а не в багажнике;
  • ежегодно проверять манометр и срок годности;
  • регулярно проверять аптечку, особенно сроки годности препаратов, в частности нитроглицерина и жгута, которые могут оказаться критически важными в случае аварии вдали от медицинской помощи.

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штраф / штрафы транспорт

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