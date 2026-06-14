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Министра цифровых технологий Германии обвинили в использовании ИИ для подготовки речей и статей

12:59, 14 июня 2026
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Немецкие СМИ сообщают, что тексты Карстена Вильдбергера могли быть частично или полностью созданы искусственным интеллектом, что вызвало дискуссию о границах использования ИИ в политике.
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В Германии федерального министра цифровых технологий Карстена Вильдбергера (ХДС) обвинили в использовании искусственного интеллекта для подготовки публичных выступлений и статей. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на немецкие СМИ.

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По данным издания «Die Zeit», ряд речей и гостевых материалов, опубликованных от имени министра в ведущих СМИ, вероятно, были в значительной степени созданы или существенно отредактированы с помощью ИИ. Такие выводы сделаны на основе анализа программного обеспечения Pangram.

В частности, статья, опубликованная в апреле 2026 года в «Handelsblatt», по оценке анализа, почти полностью была сгенерирована искусственным интеллектом. Материал в «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» за март 2026 года также определен как преимущественно созданный ИИ.

Кроме того, анализ Pangram показал, что речь Вильдбергера в Атлантическом совете в Вашингтоне в июле 2024 года якобы была полностью сгенерирована искусственным интеллектом, а отдельные выступления в Бундестаге — частично созданы с его участием. В качестве признаков использования ИИ эксперты приводят характерные языковые конструкции, в частности тире, многоточия и специфические отрицания.

В то же время отмечается, что Pangram не предоставляет окончательных доказательств, а лишь вероятностные оценки. По данным «Die Zeit», этот инструмент считается одним из самых точных в выявлении текстов, созданных ИИ, с заявленной погрешностью до двух процентов.

Федеральное министерство цифровых технологий подтвердило использование искусственного интеллекта в работе. Пресс-секретарь ведомства заявил, что министр Карстен Вильдбергер действительно применяет ИИ в качестве рабочего инструмента, а упомянутые тексты были подготовлены с его помощью. В то же время окончательные решения и редактирование, по словам министерства, всегда остаются за людьми.

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Германия ИИ

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