Міністра цифрових технологій Німеччини звинуватили у використанні ШІ для промов і статей

Німецькі медіа повідомляють, що тексти Карстена Вільдбергера могли бути частково або повністю створені штучним інтелектом, що викликало дискусію про межі використання ШІ у політиці.

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У Німеччині федерального міністра цифрових технологій Карстена Вільдбергера (ХДС) звинуватили у використанні штучного інтелекту для підготовки публічних виступів і статей. Про це повідомляє Spiegel із посиланням на німецькі ЗМІ.

За даними видання «Die Zeit», низка промов та гостьових матеріалів, опублікованих від імені міністра у провідних медіа, ймовірно, були значною мірою створені або суттєво відредаговані за допомогою ШІ. Такі висновки зроблено на основі аналізу програмного забезпечення Pangram.

Зокрема, стаття, опублікована у квітні 2026 року в «Handelsblatt», за оцінкою аналізу, майже повністю була згенерована штучним інтелектом. Матеріал у «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» за березень 2026 року також визначено як переважно створений ШІ.

Крім того, аналіз Pangram показав, що промова Вільдбергера в Атлантичній раді у Вашингтоні в липні 2024 року нібито була повністю згенерована штучним інтелектом, а окремі виступи в Бундестазі — частково створені за його участі. Як ознаки використання ШІ експерти наводять характерні мовні конструкції, зокрема тире, трикрапки та специфічні заперечення.

Водночас зазначається, що Pangram не дає остаточних доказів, а лише ймовірні оцінки. За даними «Die Zeit», цей інструмент вважається одним із найточніших у виявленні текстів, створених ШІ, із заявленою похибкою до двох відсотків.

Федеральне міністерство цифрових технологій підтвердило використання штучного інтелекту в роботі. Речник відомства заявив, що міністр Карстен Вільдбергер справді застосовує ШІ як робочий інструмент, а згадані тексти були підготовлені за його допомогою. Водночас остаточні рішення та редагування, за словами міністерства, завжди залишаються за людьми.

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