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У Польщі на ділянці екслікарки виявили 32 останки ненароджених дітей — розпочато розслідування

13:35, 14 червня 2026
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Слідчі знайшли також медичні матеріали та фрагменти знищеної документації.
У Польщі на ділянці екслікарки виявили 32 останки ненароджених дітей — розпочато розслідування
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У селі Люториж неподалік польського міста Жешув на земельній ділянці, яка раніше належала лікарці-патоморфологині, виявили останки 32 ненароджених дітей. Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

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Про знахідку правоохоронців повідомили після того, як під час будівельних робіт працівники натрапили на людські останки. Після цього роботи були зупинені, а на місце прибули слідчі.

Прокуратура повідомила, що на території виявлено 32 плоди, які були закопані на різній глибині. Також знайдено медичні матеріали та фрагменти знищеної документації. Усі виявлені рештки направили на судово-медичну експертизу для встановлення часу їх перебування в ґрунті.

У межах розслідування затримано 57-річну лікарку-патоморфологиню. У суботу її планували допитати, однак перед цим вона поскаржилася на погіршення самопочуття і була госпіталізована. Згодом жінку доставили до прокуратури для проведення слідчих дій.

За даними слідства, затримана заявляє, що під час пандемії COVID-19 забирала зі шпиталю мертві плоди для проведення медичних досліджень. Вона стверджує, що після завершення досліджень останки були поховані на земельній ділянці, яка на той момент перебувала у її власності.

Лікарці планують висунути обвинувачення у нарузі над людськими останками та неналежному поводженні з медичними матеріалами. Водночас у прокуратурі наголошують, що розслідування перебуває на початковій стадії, а всі обставини справи ще встановлюються.

Правоохоронці продовжують обстеження території та перевіряють сусідні ділянки, щоб з’ясувати, чи немає там інших можливих поховань або медичних матеріалів.

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