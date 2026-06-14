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Україна уразила нафтовий об’єкт у РФ за 700 км від кордону — Володимир Зеленський підбив підсумки далекобійних ударів

11:12, 14 червня 2026
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Українські військові застосували далекобійні удари по об’єктах у Росії та на тимчасово окупованих територіях, унаслідок чого в низці регіонів РФ фіксували повітряні тривоги та обмеження авіаруху.
Україна уразила нафтовий об’єкт у РФ за 700 км від кордону — Володимир Зеленський підбив підсумки далекобійних ударів
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Президент України Володимир Зеленський заявив про результати дій українських сил у межах так званих «далекобійних санкцій» проти об’єктів на території Росії та тимчасово окупованих територіях України.

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За його словами, більш ніж за 700 кілометрів від українського кордону, у Ярославській області РФ, підрозділи СБУ уразили нафтовий об’єкт, який, як зазначається, мав значення для резервів держави-агресора.

Також, як повідомив глава держави, українські військові уразили цілі в Тульській області Росії, зокрема підприємство «Азот», яке пов’язане з виробництвом вибухових речовин.

Зеленський зазначив, що у шести російських аеропортах запроваджували обмеження на виконання авіарейсів. Крім того, за його словами, протягом періоду з вечора попереднього дня повітряна тривога оголошувалася у 28 регіонах Росії.

Окремо президент повідомив про ураження військової логістики російських сил на тимчасово окупованих територіях України.

Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує виконувати план далекобійних заходів у відповідь на відмову Росії завершувати війну, а також реалізує завдання щодо «мідлстрайків». Він нагадав, що Україна пропонувала різні формати переговорів, однак, за його словами, у відповідь отримала продовження агресії та спроби її розширення.

«Логічно, що війна повертається туди, звідки й прийшла. Україні потрібен мир», — зазначив Президент.

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росія Україна війна Володимир Зеленський

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