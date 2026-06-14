Україна уразила нафтовий об’єкт у РФ за 700 км від кордону — Володимир Зеленський підбив підсумки далекобійних ударів
Президент України Володимир Зеленський заявив про результати дій українських сил у межах так званих «далекобійних санкцій» проти об’єктів на території Росії та тимчасово окупованих територіях України.
За його словами, більш ніж за 700 кілометрів від українського кордону, у Ярославській області РФ, підрозділи СБУ уразили нафтовий об’єкт, який, як зазначається, мав значення для резервів держави-агресора.
Також, як повідомив глава держави, українські військові уразили цілі в Тульській області Росії, зокрема підприємство «Азот», яке пов’язане з виробництвом вибухових речовин.
Зеленський зазначив, що у шести російських аеропортах запроваджували обмеження на виконання авіарейсів. Крім того, за його словами, протягом періоду з вечора попереднього дня повітряна тривога оголошувалася у 28 регіонах Росії.
Окремо президент повідомив про ураження військової логістики російських сил на тимчасово окупованих територіях України.
Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує виконувати план далекобійних заходів у відповідь на відмову Росії завершувати війну, а також реалізує завдання щодо «мідлстрайків». Він нагадав, що Україна пропонувала різні формати переговорів, однак, за його словами, у відповідь отримала продовження агресії та спроби її розширення.
«Логічно, що війна повертається туди, звідки й прийшла. Україні потрібен мир», — зазначив Президент.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.Початок форми