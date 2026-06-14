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Батько заборгував трьом дітям понад 100 тисяч гривень аліментів – суд призначив йому 2 роки обмеження волі

12:06, 14 червня 2026
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Суд визнав доведеним злісне ухилення від сплати аліментів.
Батько заборгував трьом дітям понад 100 тисяч гривень аліментів – суд призначив йому 2 роки обмеження волі
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Овруцький районний суд ухвалив вирок щодо місцевого жителя, який заборгував понад 100 тисяч гривень аліментів на утримання трьох неповнолітніх дітей. Про це повідомили в Коростенській окружній прокуратурі.

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Прокурори зазначили, що суд підтримав публічне обвинувачення у справі про повторне злісне ухилення від сплати аліментів (ч. 2 ст. 164 Кримінального кодексу України). Досудове та судове розслідування встановило, що чоловік систематично не виконував свій обов’язок щодо утримання дітей.

Як зазначається, у квітні 2025 року його вже було засуджено за аналогічне правопорушення за ч. 1 ст. 164 КК України. Тоді суд призначив йому один рік пробаційного нагляду та надав можливість змінити поведінку, працевлаштуватися і почати сплачувати аліменти.

Однак, за даними прокуратури, чоловік на шлях виправлення не став. Він не працевлаштувався, не звертався до центру зайнятості та не надавав дітям жодної матеріальної допомоги, зокрема продуктами чи речами першої необхідності.

У результаті заборгованість перед трьома дітьми перевищила 100 тисяч гривень.

За рішенням суду чоловіка визнано винним у повторному злісному ухиленні від сплати аліментів. З урахуванням попереднього вироку йому призначено остаточне покарання у вигляді 2 років і 1 місяця обмеження волі. Відбувати покарання він буде у виправному центрі, де перебуватиме під наглядом і залучатиметься до праці.

Вирок наразі не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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