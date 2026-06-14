Отец задолжал трем детям более 100 тысяч гривен алиментов — суд приговорил его к 2 годам ограничения свободы

Суд признал доказанным злонамеренное уклонение от уплаты алиментов.

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Овручский районный суд вынес приговор местному жителю, который задолжал более 100 тысяч гривен алиментов на содержание троих несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в Коростенской окружной прокуратуре.

Прокуроры отметили, что суд поддержал публичное обвинение по делу о повторном злостном уклонении от уплаты алиментов (ч. 2 ст. 164 Уголовного кодекса Украины). Досудебное и судебное расследование установило, что мужчина систематически не выполнял свой долг по содержанию детей.

Как отмечается, в апреле 2025 года он уже был осужден за аналогичное правонарушение по ч. 1 ст. 164 УК Украины. Тогда суд назначил ему один год пробационного надзора и предоставил возможность изменить поведение, трудоустроиться и начать платить алименты.

Однако, по данным прокуратуры, мужчина на путь исправления не встал. Он не устроился на работу, не обращался в центр занятости и не оказывал детям никакой материальной помощи, в частности продуктами или вещами первой необходимости.

В результате задолженность перед тремя детьми превысила 100 тысяч гривен.

По решению суда мужчина признан виновным в повторном злостном уклонении от уплаты алиментов. С учётом предыдущего приговора ему назначено окончательное наказание в виде 2 лет и 1 месяца ограничения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительном центре, где будет находиться под надзором и привлекаться к труду.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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