  1. В Украине

Отец задолжал трем детям более 100 тысяч гривен алиментов — суд приговорил его к 2 годам ограничения свободы

12:06, 14 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд признал доказанным злонамеренное уклонение от уплаты алиментов.
Отец задолжал трем детям более 100 тысяч гривен алиментов — суд приговорил его к 2 годам ограничения свободы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Овручский районный суд вынес приговор местному жителю, который задолжал более 100 тысяч гривен алиментов на содержание троих несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в Коростенской окружной прокуратуре.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Прокуроры отметили, что суд поддержал публичное обвинение по делу о повторном злостном уклонении от уплаты алиментов (ч. 2 ст. 164 Уголовного кодекса Украины). Досудебное и судебное расследование установило, что мужчина систематически не выполнял свой долг по содержанию детей.

Как отмечается, в апреле 2025 года он уже был осужден за аналогичное правонарушение по ч. 1 ст. 164 УК Украины. Тогда суд назначил ему один год пробационного надзора и предоставил возможность изменить поведение, трудоустроиться и начать платить алименты.

Однако, по данным прокуратуры, мужчина на путь исправления не встал. Он не устроился на работу, не обращался в центр занятости и не оказывал детям никакой материальной помощи, в частности продуктами или вещами первой необходимости.

В результате задолженность перед тремя детьми превысила 100 тысяч гривен.

По решению суда мужчина признан виновным в повторном злостном уклонении от уплаты алиментов. С учётом предыдущего приговора ему назначено окончательное наказание в виде 2 лет и 1 месяца ограничения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительном центре, где будет находиться под надзором и привлекаться к труду.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд дети алименты Житомир

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Суды разошлись во мнениях относительно расчёта выплат военнослужащим — дело передали в Большую Палату

Верховный Суд передал спор о перерасчёте денежного обеспечения военнослужащих в объединённую палату из-за различной практики применения постановления Кабмина.

Детей без прививок не будут допускать в учреждения образования – Украина готовит новый закон

Украина готовит новый закон об инфекционных заболеваниях: обязательные прививки, более жёсткие правила для образования и полное перезагрузка системы профилактики.

На Житомирщине суд отказал в демонтаже камеры видеонаблюдения, которую сосед установил на своем доме, а фонарь направил в сторону спальни истца

Камера видеонаблюдения соседа не нарушает право на частную жизнь, если факт такого вмешательства не доказан.

Достаточно ли быть разведённой для статуса одинокой матери: дело дошло до Большой Палаты

Большая Палата не усмотрела различного применения судебной практики и вернула дело в кассацию.

В Украине усилят контроль за судьями: под прицелом окажутся все родственники во власти и поездки на ВОТ

Верховная Рада утвердила новые правила проверки судей: теперь они обязаны ежегодно декларировать родственников, подтверждать использование украинского языка и доказывать отсутствие связей с государством-агрессором.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]