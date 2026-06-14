Ветераны могут пройти лечение и реабилитацию за рубежом — как работает процедура направления

Для военнослужащих, нуждающихся в специализированном лечении или реабилитации, в Украине действует механизм направления в зарубежные медицинские учреждения.

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Ветераны войны и военнослужащие, нуждающиеся в сложном лечении или реабилитации, могут быть направлены на бесплатное лечение за границу. Об этом сообщили в Сумском областном ТЦК и СП.

Процедура организуется через определенный государственный механизм. Инициатором направления выступает медицинское учреждение, в котором находится пациент.

Далее Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины передает необходимый пакет документов в Министерство здравоохранения.

МЗ, в свою очередь, через дипломатические каналы согласовывает возможность приема пациента в иностранном медицинском учреждении на бесплатной основе.

После получения подтверждения осуществляется оформление необходимых документов и организация транспортировки пациента.

Для получения подробной информации ветеранам рекомендуется обращаться к своему врачу или непосредственно в медицинское учреждение, где они проходят лечение.

В ТЦК и СП подчеркивают, что украинские ветераны имеют право на медицинскую помощь и реабилитацию как в Украине, так и за ее пределами, в зависимости от медицинских показаний.

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