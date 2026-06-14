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Ветерани можуть пройти лікування та реабілітацію за кордоном – як працює процедура направлення

11:48, 14 червня 2026
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Для військовослужбовців, які потребують спеціалізованого лікування або відновлення, в Україні діє механізм направлення до іноземних медичних закладів.
Ветерани можуть пройти лікування та реабілітацію за кордоном – як працює процедура направлення
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Ветерани війни та військовослужбовці, які мають потребу в складному лікуванні або реабілітації, можуть бути направлені на безоплатне лікування за кордон. Про це повідомили у Сумському обласному ТЦК та СП.

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Процедура організовується через визначений державний механізм. Ініціатором направлення виступає заклад охорони здоров’я, у якому перебуває пацієнт.

Далі Командування Медичних сил Збройних сил України передає необхідний пакет документів до Міністерства охорони здоров’я.

МОЗ, у свою чергу, через дипломатичні канали погоджує можливість прийому пацієнта в іноземному медичному закладі на безоплатній основі.

Після отримання підтвердження здійснюється оформлення необхідних документів та організація транспортування пацієнта.

Для отримання детальної інформації ветеранам рекомендують звертатися до свого лікаря або безпосередньо до медичного закладу, де вони проходять лікування.

У ТЦК та СП наголошують, що українські ветерани мають право на медичну допомогу та реабілітацію як в Україні, так і за її межами, залежно від медичних показань.

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