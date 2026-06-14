Заїзд у ліс або на пляж може «коштувати» до 30 тисяч гривень – де починається виключно пішохідна зонах

Штрафи за заїзд авто і мото транспортом в зелену зону варіюються від 340 грн до понад 30 тисяч грн залежно від порушення.

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В Україні передбачені штрафи за рух і паркування в заборонених природних і пішохідних зонах, зокрема в лісах, біля водойм та на територіях заповідного фонду, повідомляють норми Кодексу про адміністративні правопорушення.

В’їзд автомобільного та мототранспорту до заборонених зон — лісів, прибережних захисних смуг, природно-заповідних територій та пішохідних зон — тягне за собою адміністративну відповідальність. Розмір штрафів, залежно від порушення, становить від 340 до 15 300 гривень, а у випадку заповідних територій може сягати до 30 600 гривень відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У лісових масивах заборонено пересування транспорту, за винятком спецтехніки та визначених транзитних шляхів. Особливо жорсткі обмеження діють у періоди підвищеної пожежної небезпеки та під час воєнного стану. За порушення правил пожежної безпеки передбачено штрафи за статтею 77 КУпАП у розмірі від 1 530 до 4 590 гривень.

У прибережних зонах та на пляжах рух і стоянка автомобілів і мотоциклів у межах водоохоронних смуг (зазвичай від 25 до 100 метрів від води залежно від типу водойми) вважаються порушенням Водного кодексу України. За такі дії штрафи накладає Державна екологічна інспекція.

На територіях природно-заповідного фонду, зокрема в національних парках, заказниках і заповідниках, передбачені найвищі екологічні штрафи. Для громадян вони становлять орієнтовно від 6 120 до 12 240 гривень.

У міських пішохідних зонах та парках заїзд під відповідні дорожні знаки, рух тротуарами або зеленими зонами кваліфікується як порушення правил благоустрою або правил дорожнього руху. За це передбачені штрафи за статтями 122 або 152 КУпАП у межах від 340 до 1 700 гривень.

Таким чином, будь-який заїзд транспорту у заборонені природні або пішохідні території в Україні може мати різні рівні адміністративної відповідальності залежно від місця та характеру порушення.

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