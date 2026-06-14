  1. В Україні

Заїзд у ліс або на пляж може «коштувати» до 30 тисяч гривень – де починається виключно пішохідна зонах

12:24, 14 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Штрафи за заїзд авто і мото транспортом в зелену зону варіюються від 340 грн до понад 30 тисяч грн залежно від порушення.
Заїзд у ліс або на пляж може «коштувати» до 30 тисяч гривень – де починається виключно пішохідна зонах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні передбачені штрафи за рух і паркування в заборонених природних і пішохідних зонах, зокрема в лісах, біля водойм та на територіях заповідного фонду, повідомляють норми Кодексу про адміністративні правопорушення.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

В’їзд автомобільного та мототранспорту до заборонених зон — лісів, прибережних захисних смуг, природно-заповідних територій та пішохідних зон — тягне за собою адміністративну відповідальність. Розмір штрафів, залежно від порушення, становить від 340 до 15 300 гривень, а у випадку заповідних територій може сягати до 30 600 гривень відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У лісових масивах заборонено пересування транспорту, за винятком спецтехніки та визначених транзитних шляхів. Особливо жорсткі обмеження діють у періоди підвищеної пожежної небезпеки та під час воєнного стану. За порушення правил пожежної безпеки передбачено штрафи за статтею 77 КУпАП у розмірі від 1 530 до 4 590 гривень.

У прибережних зонах та на пляжах рух і стоянка автомобілів і мотоциклів у межах водоохоронних смуг (зазвичай від 25 до 100 метрів від води залежно від типу водойми) вважаються порушенням Водного кодексу України. За такі дії штрафи накладає Державна екологічна інспекція.

На територіях природно-заповідного фонду, зокрема в національних парках, заказниках і заповідниках, передбачені найвищі екологічні штрафи. Для громадян вони становлять орієнтовно від 6 120 до 12 240 гривень.

У міських пішохідних зонах та парках заїзд під відповідні дорожні знаки, рух тротуарами або зеленими зонами кваліфікується як порушення правил благоустрою або правил дорожнього руху. За це передбачені штрафи за статтями 122 або 152 КУпАП у межах від 340 до 1 700 гривень.

Таким чином, будь-який заїзд транспорту у заборонені природні або пішохідні території в Україні може мати різні рівні адміністративної відповідальності залежно від місця та характеру порушення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

штраф транспорт

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Суди розійшлися щодо розрахунку виплат військовим — справу передали до Великої Палати

Верховний Суд передав спір про перерахунок грошового забезпечення військових до об’єднаної палати через різну практику щодо постанови Кабміну.

Дітей без щеплень не пустять до закладів освіти — Україна готує новий закон

Україна готує новий закон про інфекційні хвороби: обов’язкові щеплення, жорсткіші правила для освіти і повне перезавантаження системи профілактики.

На Житомирщині суд відмовив у демонтажі камери відеоспостереження, яку чоловік встановив на будинок сусіда, а ліхтар навів на його спальню

Камера відеоспостереження сусіда не порушує право на приватне життя, якщо факт такого втручання не доведено.

Чи достатньо бути розлученою для статусу одинокої матері: справа дійшла до Великої Палати

Велика Палата не побачла різного застосування судової практики та повернула справу до касації.

В Україні посилять контроль за суддями: під прицілом опиняться всі родичі у владі та поїздки на ТОТ

Верховна Рада затвердила нові правила перевірки суддів: тепер вони зобов'язані щороку декларувати родичів, підтверджувати використання української мови та доводити відсутність зв'язків із державою-агресором.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]