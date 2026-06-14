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Збереження безкоштовних місць та обґрунтовані тарифи – кияни вимагають перегляду підходів до паркування

11:30, 14 червня 2026
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Мешканці Києва закликають не скорочувати безкоштовні паркомісця та розкрити тарифи.
Збереження безкоштовних місць та обґрунтовані тарифи – кияни вимагають перегляду підходів до паркування
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На сайті КМДА з’явилася електронна петиція №14310 із вимогою забезпечити прозору політику паркування в столиці, зберегти доступні безкоштовні паркомісця та забезпечити обґрунтованість тарифів на платне паркування.

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У зверненні зазначається, що впродовж останніх років у Києві простежується практика переведення раніше безкоштовних паркувальних місць у платні зони шляхом нанесення розмітки та встановлення дорожніх знаків. При цьому, як стверджується в петиції, мешканці міста не отримують достатньої інформації про підстави таких рішень, механізм формування тарифів та напрями використання коштів від паркування.

Окремо автори звертають увагу на підвищення вартості паркування без публічного оприлюднення економічних розрахунків та без помітного розвитку паркувальної інфраструктури.

У петиції наголошується, що паркувальна політика має забезпечувати баланс між інтересами громади, міста та власників транспортних засобів. Також підкреслюється необхідність збереження доступних безкоштовних паркомісць у житлових районах, біля об’єктів соціальної інфраструктури та у місцях, де відсутні альтернативні паркінги.

Серед запропонованих вимог — оприлюднення методики формування тарифів на платне паркування, щорічні відкриті звіти про надходження та використання коштів, збереження достатньої кількості безкоштовних паркомісць у кожному районі, а також недопущення повного переведення вуличного паркування на платну основу.

Також пропонується розробити довгострокову міську програму будівництва паркінгів різних типів, проводити громадські консультації перед розширенням платних зон та оприлюднювати аналіз впливу таких рішень на мешканців. Окремо йдеться про можливе спрямування частини доходів від паркування на розвиток транспортної інфраструктури та створення нових паркомісць.

Автори петиції наголошують, що не ставлять за мету скасування платного паркування як інструменту міського управління. Йдеться про забезпечення прозорості, зрозумілих правил та збалансованого підходу, за якого мешканці мають доступ до інформації про тарифи, витрати коштів і розвиток інфраструктури.

«Громада має право бачити обґрунтування тарифів, результати використання сплачених коштів та реальний розвиток інфраструктури, який виправдовує додаткове фінансове навантаження на мешканців міста» – підкреслюється в петиції.

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