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Сохранение бесплатных парковочных мест и обоснованные тарифы – киевляне требуют пересмотра подходов к парковке

11:30, 14 июня 2026
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Жители Киева призывают не сокращать количество бесплатных парковочных мест и обнародовать тарифы.
Сохранение бесплатных парковочных мест и обоснованные тарифы – киевляне требуют пересмотра подходов к парковке
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На сайте КГГА появилась электронная петиция №14310 с требованием обеспечить прозрачную политику парковки в столице, сохранить доступные бесплатные парковочные места и обеспечить обоснованность тарифов на платную парковку.

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В обращении отмечается, что в течение последних лет в Киеве прослеживается практика перевода ранее бесплатных парковочных мест в платные зоны путем нанесения разметки и установки дорожных знаков. При этом, как утверждается в петиции, жители города не получают достаточной информации об основаниях таких решений, механизме формирования тарифов и направлениях использования средств от парковки.

Отдельно авторы обращают внимание на повышение стоимости парковки без публичного обнародования экономических расчетов и без заметного развития парковочной инфраструктуры.

В петиции подчеркивается, что парковочная политика должна обеспечивать баланс между интересами общины, города и владельцев транспортных средств. Также подчеркивается необходимость сохранения доступных бесплатных парковочных мест в жилых районах, возле объектов социальной инфраструктуры и в местах, где отсутствуют альтернативные парковки.

Среди предложенных требований — обнародование методики формирования тарифов на платную парковку, ежегодные открытые отчеты о поступлении и использовании средств, сохранение достаточного количества бесплатных парковочных мест в каждом районе, а также недопущение полного перевода уличной парковки на платную основу.

Также предлагается разработать долгосрочную городскую программу строительства паркингов различных типов, проводить общественные консультации перед расширением платных зон и обнародовать анализ влияния таких решений на жителей. Отдельно речь идет о возможном направлении части доходов от парковки на развитие транспортной инфраструктуры и создание новых парковочных мест.

Авторы петиции подчеркивают, что не ставят целью отмену платной парковки как инструмента городского управления. Речь идет об обеспечении прозрачности, понятных правил и сбалансированного подхода, при котором жители имеют доступ к информации о тарифах, расходовании средств и развитии инфраструктуры.

«Общественность имеет право видеть обоснование тарифов, результаты использования уплаченных средств и реальное развитие инфраструктуры, которое оправдывает дополнительную финансовую нагрузку на жителей города», — подчеркивается в петиции.

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