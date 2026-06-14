Нарушения решают всё: в МВД назвали условия повторной сдачи экзаменов после получения первого водительского удостоверения

Экзамены при замене водительского удостоверения, выданного впервые, требуются не всегда — ключевую роль играет количество нарушений ПДД в первые два года использования документа.

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В Главном сервисном центре МВД пояснили, что по истечении срока действия водительского удостоверения, выданного впервые, сдавать теоретический и практический экзамены нужно не во всех случаях.

Решение зависит от того, когда именно были совершены административные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Для обмена такого удостоверения учитываются только нарушения, совершенные в течение первых двух лет с даты его выдачи.

Теоретический и практический экзамены необходимо сдавать только в том случае, если в течение этого периода водитель совершил три или более соответствующих нарушений.

Если таких нарушений меньше, обмен удостоверения осуществляется без дополнительных экзаменов.

Заменить водительское удостоверение можно в любом сервисном центре МВД, а также онлайн — через «Кабинет водителя» или приложение «Дія».

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