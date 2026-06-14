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До 8 автобусов за 12 часов: 15 июня Польша начинает ремонтные работы на ПП «Медика», ожидаются большие очереди

09:44, 14 июня 2026
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В связи с ремонтными работами на полосах движения в пункте пропуска «Медика» ожидаются задержки при оформлении автобусов и снижение пропускной способности.
До 8 автобусов за 12 часов: 15 июня Польша начинает ремонтные работы на ПП «Медика», ожидаются большие очереди
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Государственная пограничная служба Украины предупредила граждан, планирующих пересечение границы на автобусах через пункт пропуска «Шегини – Медика», о возможных затруднениях движения.

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Как сообщили в ГПСУ, с завтрашнего дня, 15 июня, на территории польского пункта пропуска «Медика» начнутся ремонтные работы на полосах, используемых для оформления автобусов на въезд в Польшу (выезд из Украины).

По данным польской стороны, автобусное сообщение полностью не прекратится, однако процесс оформления и пропуска транспортных средств может происходить с задержками. Ожидается, что пропускная способность составит примерно до 8 автобусов в течение 12 часов.

Из-за ремонтных работ прогнозируется общее снижение пропускной способности автобусного направления на этом переходе.

Пункт пропуска «Шегини – Медика» остается одним из самых загруженных на украинско-польской границе и ежедневно обслуживает значительный поток международных пассажирских перевозок как автобусами, так и легковым транспортом.

В ГПСУ рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пересечения государственной границы.

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