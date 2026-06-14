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93% «совпадения» лиц: в США полиция задержала мужчину из-за ошибки системы ИИ, а теперь он обратился в суд

10:18, 14 июня 2026
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Мужчина из Флориды подал в суд из-за ареста, произошедшего после совпадения в системе распознавания лиц на базе ИИ.
93% «совпадения» лиц: в США полиция задержала мужчину из-за ошибки системы ИИ, а теперь он обратился в суд
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Мужчина из Флориды Роберт Диллон подал иск против нескольких правоохранительных органов, утверждая, что его незаконно задержали из-за ошибочного результата системы распознавания лиц на основе искусственного интеллекта.

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«Я не пожелал бы этого своему злейшему врагу», — сказал Диллон в интервью ABC News.

По данным видео с нагрудной камеры полиции, которое получило Gulf Coast News, задержание произошло в 2024 году возле дома Диллона в районе Сан-Карлос-Парк.

Сам мужчина заявляет, что во время ареста пытался объяснить полиции, что произошла ошибка. «Я фактически говорил им, что это безумие. Я понятия не имею, кто это сделал, но это не я», — вспоминал он.

Полиция разыскивала подозреваемого по делу о якобы попытке заманить ребенка в ресторан в районе пляжа Джексонвилля, который расположен более чем в 300 милях от места проживания Диллона.

«Обвинения в таком ужасном преступлении означали, что я, вероятно, не вернусь домой», — отметил он.

В иске говорится, что во время расследования правоохранители загрузили изображение подозреваемого низкого качества в систему распознавания лиц на основе ИИ. По результатам анализа система якобы определила совпадение между подозреваемым и Диллоном на уровне 93%.

Сам Диллон утверждает, что никогда не бывал в районе, где произошел инцидент, и поэтому не мог быть причастен к делу.

«Я спорил с полицейским 20 минут, а он настаивал: “Я знаю, что смотрю на вашу фотографию”», — сказал он.

После ареста дело было закрыто прокуратурой округа через несколько недель. В то же время, по словам Диллона, полное удаление записей о задержании заняло почти год и произошло при участии Американского союза гражданских свобод (ACLU).

В настоящее время Диллон и ACLU подали иск против ряда правоохранительных органов, в частности офиса шерифа округа Пинеллас, который контролирует использование технологии распознавания лиц во Флориде.

В исковом заявлении утверждается, что, несмотря на известную проблему ложных идентификаций, полиция не приняла достаточных мер предосторожности, чтобы предотвратить подобные случаи.

Также в документе отмечается, что арест Диллона стал следствием недостаточного обучения и контроля со стороны полиции в отношении использования технологии распознавания лиц в рамках конституционных требований.

Полицейские ведомства Джексонвилл-Бич и округа Джексонвилл отказались комментировать дело, когда к ним обратились журналисты ABC News.

В то же время офис шерифа округа Пинеллас заявил, что утверждения об отсутствии обучения являются ложными. Там подчеркнули, что технология распознавания лиц используется лишь как инструмент расследования, а не как окончательное подтверждение личности.

Также в ведомстве отметили, что результаты системы не являются окончательным «совпадением» и всегда требуют дополнительной проверки со стороны сотрудников перед принятием решения об аресте.

В заявлении подчеркивается, что ответственность за определение вероятной причины лежит на конкретном сотруднике правоохранительных органов, а не на системе или ведомстве, которое её использует.

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