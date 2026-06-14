93% «збігу» обличчя: у США поліція затримала чоловіка через помилку системи ШІ, а тепер він пішов до суду

Чоловік із Флориди подав до суду через арешт після збігу в системі розпізнавання облич на базі ШІ.

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Чоловік із Флориди Роберт Діллон подав позов проти кількох правоохоронних структур, стверджуючи, що його було незаконно затримано через помилковий результат системи розпізнавання облич на основі штучного інтелекту.

«Я не побажаю цього своєму найгіршому ворогові», — сказав Діллон в інтерв’ю ABC News.

За даними відео з нагрудної камери поліції, яке отримало Gulf Coast News, затримання відбулося у 2024 році біля будинку Діллона в районі Сан-Карлос-Парк.

Сам чоловік заявляє, що під час арешту намагався пояснити поліції, що сталася помилка. «Я фактично казав їм, що це божевілля. Я не маю уявлення, хто це зробив, але це не я», — згадував він.

Поліція розшукувала підозрюваного у справі про нібито спробу заманити дитину до ресторану в районі пляжу Джексонвілл, який розташований більш ніж за 300 миль від місця проживання Діллона.

«Звинувачення у такому жахливому злочині означали, що я, ймовірно, не повернуся додому», — зазначив він.

У позові йдеться, що під час розслідування правоохоронці завантажили зображення підозрюваного низької якості до системи розпізнавання облич на основі ШІ. За результатами аналізу система нібито визначила збіг між підозрюваним і Діллоном на рівні 93%.

Сам Діллон стверджує, що ніколи не перебував у районі, де стався інцидент, і тому не міг бути причетним до справи.

«Я сперечався з поліцейським 20 хвилин, а він наполягав: “Я знаю, що дивлюся на вашу фотографію”», — сказав він.

Після арешту справу було закрито прокуратурою округу через кілька тижнів. Водночас, за словами Діллона, повне видалення записів про затримання зайняло майже рік і відбулося за участі Американського союзу громадянських свобод (ACLU).

Наразі Діллон і ACLU подали позов проти низки правоохоронних органів, зокрема офісу шерифа округу Пінеллас, який контролює використання технології розпізнавання облич у Флориді.

У позовній заяві стверджується, що попри відому проблему помилкових ідентифікацій, поліція не запровадила достатніх запобіжних заходів, щоб запобігти подібним випадкам.

Також у документі зазначається, що арешт Діллона став наслідком недостатнього навчання та контролю з боку поліції щодо використання технології розпізнавання облич у межах конституційних вимог.

Поліцейські відомства Джексонвілл-Біч і округу Джексонвілл відмовилися коментувати справу, коли до них звернулися журналісти ABC News.

Водночас офіс шерифа округу Пінеллас заявив, що твердження про відсутність навчання є неправдивими. Там наголосили, що технологія розпізнавання облич використовується лише як інструмент розслідування, а не як остаточне підтвердження особи.

Також у відомстві зазначили, що результати системи не є остаточним «збігом» і завжди потребують додаткової перевірки офіцерами перед ухваленням рішення про арешт.

У заяві підкреслюється, що відповідальність за визначення ймовірної причини лежить на конкретному правоохоронці, а не на системі або відомстві, яке її використовує.

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