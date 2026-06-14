  1. В Україні

УБД для іноземців – хто має право та як оформити статус в Україні

10:02, 14 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Іноземці та особи без громадянства, які брали участь у захисті України, можуть отримати статус УБД на тих самих умовах, що й громадяни України.
УБД для іноземців – хто має право та як оформити статус в Україні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Іноземці та особи без громадянства, які разом з українськими військовими брали участь у захисті держави, мають рівне право на визнання свого бойового досвіду. Держава гарантує їм доступ до отримання статусу учасника бойових дій незалежно від громадянства. Про порядок оформлення повідомили в Міністерстві у справах ветеранів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Хто може отримати статус

Право на оформлення статусу мають іноземці або особи без громадянства, які уклали контракт і:

  • брали участь у забезпеченні проведення АТО;
  • виконували завдання з відсічі збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях;
  • брали участь в обороні України під час повномасштабного вторгнення РФ з 24 лютого 2022 року.

Виняток становлять особи, які проходили службу в розвідувальних органах Міністерства оборони.

Як оформити статус УБД

Для іноземців діє така ж процедура, як і для громадян України. Головною умовою є наявність документів, які підтверджують участь у виконанні бойових завдань.

Існують два варіанти отримання статусу:

Автоматичний порядок

Уповноважена особа військової частини, де іноземець проходить або проходив службу, протягом 5 днів вносить дані про виконання бойових завдань до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ). Після цього статус надається автоматично, а посвідчення оформлює військова частина.

Через міжвідомчу комісію Мінветеранів

Якщо автоматичне оформлення неможливе, командир військової частини або керівник установи подає документи до міжвідомчої комісії при Міністерстві у справах ветеранів України. Комісія розглядає матеріали та ухвалює рішення, після чого посвідчення оформлює Мінветеранів.

Якщо документи не були подані командуванням, іноземець може самостійно зібрати їх і надіслати поштою до комісії (м. Київ, вул. Хрещатик, 34, 01001) або подати через ЦНАП.

Необхідні документи

Для оформлення статусу потрібно подати:

  • заяву за формою, визначеною постановою КМУ від 18.06.2025 №719;
  • копію паспорта з перекладом українською мовою;
  • копію документа про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;
  • довідку форми №6 (Порядок №413);
  • повний витяг з інформаційної системи щодо притягнення до кримінальної відповідальності та наявності судимості, сформований через портал електронних послуг;
  • дві фотокартки 3×4 см.

Що відбувається після подання документів

Рішення про надання або відмову ухвалює міжвідомча комісія при Мінветеранів. Повідомлення надсилається на адресу, вказану в заяві, а також до установи, якщо документи подавалися через військову частину або ЦНАП.

У разі позитивного рішення оформлюється посвідчення учасника бойових дій. У разі відмови заявник може повторно подати документи після усунення недоліків або оскаржити рішення в суді.

Статус УБД надається, відмовляється або скасовується виключно за рішенням міжвідомчої комісії за наявності визначених законодавством підстав.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ветерани Україна інвалідність УБД

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Дітей без щеплень не пустять до закладів освіти — Україна готує новий закон

Україна готує новий закон про інфекційні хвороби: обов’язкові щеплення, жорсткіші правила для освіти і повне перезавантаження системи профілактики.

На Житомирщині суд відмовив у демонтажі камери відеоспостереження, яку чоловік встановив на будинок сусіда, а ліхтар навів на його спальню

Камера відеоспостереження сусіда не порушує право на приватне життя, якщо факт такого втручання не доведено.

Чи достатньо бути розлученою для статусу одинокої матері: справа дійшла до Великої Палати

Велика Палата не побачла різного застосування судової практики та повернула справу до касації.

В Україні посилять контроль за суддями: під прицілом опиняться всі родичі у владі та поїздки на ТОТ

Верховна Рада затвердила нові правила перевірки суддів: тепер вони зобов'язані щороку декларувати родичів, підтверджувати використання української мови та доводити відсутність зв'язків із державою-агресором.

У Львові чоловік відмовився купувати будинок через форс-мажор, але вселився туди і залив піною каналізацію: Верховний Суд розбирався у справі

Монтажна піна, зламані стіни і програний позов: справа, яка коштувала власникові будинку 1 млн гривень.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]