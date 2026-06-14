УБД для іноземців – хто має право та як оформити статус в Україні

Іноземці та особи без громадянства, які брали участь у захисті України, можуть отримати статус УБД на тих самих умовах, що й громадяни України.

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Іноземці та особи без громадянства, які разом з українськими військовими брали участь у захисті держави, мають рівне право на визнання свого бойового досвіду. Держава гарантує їм доступ до отримання статусу учасника бойових дій незалежно від громадянства. Про порядок оформлення повідомили в Міністерстві у справах ветеранів.

Хто може отримати статус

Право на оформлення статусу мають іноземці або особи без громадянства, які уклали контракт і:

брали участь у забезпеченні проведення АТО;

виконували завдання з відсічі збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях;

брали участь в обороні України під час повномасштабного вторгнення РФ з 24 лютого 2022 року.

Виняток становлять особи, які проходили службу в розвідувальних органах Міністерства оборони.

Як оформити статус УБД

Для іноземців діє така ж процедура, як і для громадян України. Головною умовою є наявність документів, які підтверджують участь у виконанні бойових завдань.

Існують два варіанти отримання статусу:

Автоматичний порядок

Уповноважена особа військової частини, де іноземець проходить або проходив службу, протягом 5 днів вносить дані про виконання бойових завдань до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ). Після цього статус надається автоматично, а посвідчення оформлює військова частина.

Через міжвідомчу комісію Мінветеранів

Якщо автоматичне оформлення неможливе, командир військової частини або керівник установи подає документи до міжвідомчої комісії при Міністерстві у справах ветеранів України. Комісія розглядає матеріали та ухвалює рішення, після чого посвідчення оформлює Мінветеранів.

Якщо документи не були подані командуванням, іноземець може самостійно зібрати їх і надіслати поштою до комісії (м. Київ, вул. Хрещатик, 34, 01001) або подати через ЦНАП.

Необхідні документи

Для оформлення статусу потрібно подати:

заяву за формою, визначеною постановою КМУ від 18.06.2025 №719;

копію паспорта з перекладом українською мовою;

копію документа про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;

довідку форми №6 (Порядок №413);

повний витяг з інформаційної системи щодо притягнення до кримінальної відповідальності та наявності судимості, сформований через портал електронних послуг;

дві фотокартки 3×4 см.

Що відбувається після подання документів

Рішення про надання або відмову ухвалює міжвідомча комісія при Мінветеранів. Повідомлення надсилається на адресу, вказану в заяві, а також до установи, якщо документи подавалися через військову частину або ЦНАП.

У разі позитивного рішення оформлюється посвідчення учасника бойових дій. У разі відмови заявник може повторно подати документи після усунення недоліків або оскаржити рішення в суді.

Статус УБД надається, відмовляється або скасовується виключно за рішенням міжвідомчої комісії за наявності визначених законодавством підстав.

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