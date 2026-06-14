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Instagram оновив профілі: тепер можна змінювати порядок постів

10:36, 14 червня 2026
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Meta запустила нову опцію, яка дозволяє користувачам самостійно формувати вигляд сітки профілю, переміщуючи публікації у довільному порядку.
Instagram оновив профілі: тепер можна змінювати порядок постів
Фото: Getty Images
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Instagram додав нову опцію, яка дає змогу користувачам змінювати розташування публікацій у сітці свого профілю. Про це повідомляє ABC News.

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Раніше дописи відображалися у профілі виключно в хронологічному порядку. З появою функції Grid Reordering користувачі вперше отримали можливість розміщувати публікації у довільному порядку та самостійно формувати вигляд своєї сторінки.

У Meta пояснили, що оновлення стане корисним для тих, хто хоче підкреслити новий етап у контенті, повернути увагу до старих публікацій, оновити візуальний стиль профілю або виділити важливі проєкти чи роботи.

Щоб змінити порядок дописів, потрібно зайти у власний профіль, натиснути й утримувати обрану публікацію, після чого обрати функцію “Reorder grid” і перетягнути пости у бажаному порядку.

У компанії уточнили, що закріплені дописи та Reels і надалі залишатимуться у верхній частині профілю та не братимуть участі в зміні розташування.

За словами Meta, нова функція дозволить авторам контенту формувати тематичні серії публікацій, об’єднувати багаточастинні історії, навчальні матеріали або дописи про трансформації та зміни.

Також оновлення дає можливість знову привертати увагу до вже опублікованих матеріалів без необхідності повторного розміщення. У компанії вважають, що це допоможе новим підписникам побачити раніше пропущений контент, а також надати старим публікаціям нового контексту.

Функція Grid Reordering уже почала з’являтися у користувачів Instagram у різних країнах світу. У Meta називають її одним із найбільших оновлень оформлення профілю за останні роки, оскільки вона вперше дозволяє повністю змінювати порядок публікацій незалежно від дати їх публікації.

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