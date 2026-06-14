Instagram обновил профили: теперь можно менять порядок постов

Meta запустила новую функцию, которая позволяет пользователям самостоятельно формировать вид сетки профиля, перемещая публикации в произвольном порядке.

Фото: Getty Images

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Instagram добавил новую опцию, которая позволяет пользователям менять расположение публикаций в сетке своего профиля. Об этом сообщает ABC News.

Ранее посты отображались в профиле исключительно в хронологическом порядке. С появлением функции Grid Reordering пользователи впервые получили возможность размещать публикации в произвольном порядке и самостоятельно формировать вид своей страницы.

В Meta пояснили, что обновление будет полезно тем, кто хочет подчеркнуть новый этап в контенте, вернуть внимание к старым публикациям, обновить визуальный стиль профиля или выделить важные проекты или работы.

Чтобы изменить порядок постов, нужно зайти в свой профиль, нажать и удерживать выбранную публикацию, после чего выбрать функцию «Reorder grid» и перетащить посты в желаемом порядке.

В компании уточнили, что закрепленные посты и Reels и в дальнейшем будут оставаться в верхней части профиля и не будут участвовать в изменении расположения.

По словам Meta, новая функция позволит авторам контента формировать тематические серии публикаций, объединять многочастные истории, учебные материалы или посты о трансформациях и изменениях.

Кроме того, обновление позволяет вновь привлекать внимание к уже опубликованным материалам без необходимости повторной публикации. В компании считают, что это поможет новым подписчикам увидеть ранее пропущенный контент, а также придать старым публикациям новый контекст.

Функция Grid Reordering уже начала появляться у пользователей Instagram в разных странах мира. В Meta называют ее одним из крупнейших обновлений оформления профиля за последние годы, поскольку она впервые позволяет полностью менять порядок публикаций независимо от даты их публикации.

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