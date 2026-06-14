Заключённый добился через суд компенсации в размере 60 тысяч гривен за нечеловеческие условия содержания в СИЗО

Истец, получивший тяжёлую травму, жаловался на отсутствие ухода, антисанитарию и проблемы с медицинской помощью.

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Галицкий районный суд Львова частично удовлетворил иск о возмещении морального вреда, причиненного ненадлежащими условиями содержания в учреждениях исполнения наказаний

Обстоятельства дела

Истец, лицо с тяжелыми последствиями минно-взрывной травмы, полученной 15 декабря 2023 года, обратился в суд с иском к Государственному учреждению «Закарпатское учреждение исполнения наказаний (№9)» и Государственному учреждению «Львовское учреждение исполнения наказаний (№19)» о возмещении морального вреда.

С 19 февраля 2024 года по 9 июля 2025 года истец содержался в Государственном учреждении «Закарпатское учреждение исполнения наказаний (№ 9)», а с 9 июля 2025 года по 29 июля 2025 года — в Государственном учреждении «Львовское учреждение исполнения наказаний (№ 19)».

Истец обосновывал иск ненадлежащими условиями содержания, унижающими человеческое достоинство. В частности, из-за паралича левой части тела он находился в лежачем положении, постоянно пользовался подгузниками, однако работники учреждения отказывались осуществлять надлежащий гигиенический уход, заявляя, что они не санитары. Смена подгузников и уход осуществлялись сокамерниками. Посещение бани происходило крайне редко (впервые — через 4–5 месяцев), часто без горячей воды и без помощи сотрудников учреждения. Камеры № 744 и № 766 имели размеры примерно 3 × 4 м, в них одновременно содержалось по 4 человека. Отсутствие вентиляции, нашествие тараканов (дезинсекция проводилась лишь один раз), плохое питание (с учетом серьезных проблем с кишечником после ранения брюшной полости), недостаточное освещение, отсутствие прогулок на свежем воздухе и доступа к солнечному свету, не оказание своевременной медицинской помощи (перевязки, обезболивающие, лечение грибка и т. п.) приводили к физическим и психическим страданиям.

Истец также указывал на отсутствие надлежащей помощи в оформлении документов для установления группы инвалидности и решения вопроса об освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья. Такие условия, по мнению истца, представляют собой бесчеловечное обращение, унижающее достоинство, и нарушают статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Что решил суд

Галицкий районный суд г. Львова иск по делу № 461/9176/25 удовлетворил частично.

Суд признал, что условия содержания истца в Государственном учреждении «Закарпатское учреждение исполнения наказаний (№ 9)» и Государственном учреждении «Львовское учреждение исполнения наказаний (№ 19)» были ненадлежащими, унижали его достоинство и противоречили статье 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Суд установил причинно-следственную связь между неправомерными действиями (бездействием) уполномоченных органов и причиненным моральным вредом, который проявился в физических и душевных страданиях, чувстве беспомощности, унижении, стрессе и разочаровании.

Суд взыскал из Государственного бюджета Украины в пользу истца 60 000 гривен в качестве возмещения морального вреда. В удовлетворении остальных требований отказал.

Суд руководствовался статьями 3, 55, 56 Конституции Украины, статьями 15, 16, 23, 1166, 1173, 1174 Гражданского кодекса Украины, практикой Европейского суда по правам человека в отношении ненадлежащих условий содержания под стражей, а также положениями Уголовно-исполнительного кодекса Украины о создании надлежащих жилищно-бытовых условий, соответствующих правилам санитарии и гигиены.

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