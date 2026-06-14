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14 июня — какой сегодня праздник и главные события

09:08, 14 июня 2026
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14 июня отмечают Всемирный день донора крови.
14 июня — какой сегодня праздник и главные события
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14 июня в мире отмечают Всемирный день донора крови, День работников легкой промышленности, Международный день блогера и Международный день ванны. В этот день также вспоминают ряд важных исторических событий и чтят память святого пророка Елисея.

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Среди памятных событий 14 июня:

  • В 1997 году на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке экземпляр комикса «Бэтмен» 1939 года был продан за 68 500 долларов;
  • в 2014 году вблизи Луганского аэропорта боевики так называемой «ЛНР» сбили военно-транспортный самолет Ил-76 Воздушных сил Украины. В результате трагедии погибли 49 украинских военнослужащих;
  • В 2017 году в Лондоне произошел масштабный пожар в 27-этажном жилом доме. Погибли 12 человек, около 80 получили ранения, еще часть жильцов считалась пропавшей без вести.

Церковный праздник

Православная церковь в этот день чтит память святого пророка Елисея, который жил в IX веке до нашей эры и был одним из самых выдающихся пророков ветхозаветного Израиля.

Согласно библейским преданиям, пророческое служение Елисей получил от пророка Илии, который символически передал ему свой плащ. После этого Елисей покинул родной дом и стал учеником и последователем Илии.

Пророку приписывают многочисленные чудеса, описанные в Книгах Царств. Он очистил воду в Иерихоне, помог вдове умножить запасы масла, исцелял больных и прокажённых, а также предсказывал важные события в жизни Израиля. По преданию, даже после смерти его мощи стали причиной воскрешения человека.

День ангела отмечают: Александр, Георгий, Иосиф, Мстислав, Николай.

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